Alunecare de teren într-un șantier al autostrăzii Sibiu-Pitești. Un complex turistic e în pericol VIDEO

Autor: Adrian Zia
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 21:46
107 citiri
Autoritățile din comuna Perișani au sesizat, marți, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Vâlcea, după ce în urmă cu câteva zile, în satul Poiana, în zona șantierului autostrăzii Sibiu-Pitești, s-a reactivat o alunecare de teren.

Primarul din localitate, Sorin Leonte, a precizat că expus pericolului imediat este un complex turistic, aflat la câteva zeci de metri de alunecare, proprietarul acestuia fiind de altfel și cel care a sesizat situația din zonă.

''Este o porțiune de teren care amenință acea pensiune și care ar putea închide pârâul. Este pericol în situația în care ar fi blocată albia râului. Este o alunecare de anul trecut, pentru care cei de la SGA (Serviciul de Gospodărire a Apelor Vâlcea) au intervenit și au făcut o apărare de mal, dar acum s-a reactivat probabil din cauza ploilor din ultimele zile. Noi am făcut un raport de sinteză pe care l-am înaintat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și vom vedea ce soluții sunt. Din punctul meu de vedere trebuie făcut un zid de sprijin pentru a consolida malul'', a declarat, pentru AGERPRES, primarul din Perișani.

Patronul complexului turistic, Mihai Popescu, spune însă că albia pârâului care desparte proprietatea lui de versantul unde există o alunecare de teren este deja blocată. El acuză constructorul de pe lotul 3 al autostrăzii Sibiu-Pitești pentru această situație și solicită atât autorităților județene, cât și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere să intervină de urgență pentru a stopa extinderea perimetrului de instabilitate a terenului.

''De anul trecut este alunecarea, de când au început lucrările de deschidere a culoarului. Mie mi-a fugit atunci pământul și o construcție din apropierea malului pârâului. Cei de la SGA au făcut o corecție a malului, care a încetinit alunecarea, dar după ce au făcut drumul tehnologic au destabilizat și mai mult terenul, iar acum situația s-a agravat și după ploile din ultimele zile, dar și din cauza lor, pentru că ieri (luni n.r.) s-au apucat să stabilizeze 'pompieristic' malurile și au închis de tot valea. Nu mai are pe unde să mai curgă apa'', a afirmat acesta.

În zonă mai sunt alte câteva zeci de gospodării, cea mai apropiată fiind la aproximativ 100 de metri de complexul turistic.

#autostrada Sibiu Pitesti, #alunecare teren, #complex turistic pericol , #autostrada
