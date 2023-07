Momentul când o autostradă suspendată în construcție s-a prăbușit, provocând mai multe victime. Unde a avut loc tragedia VIDEO/FOTO

Cel puţin o persoană a murit în urma căderii unei platforme metalice uriaşe care făcea parte dintr-o autostradă suspendată, aflată în construcţie, care a căzut pe un drum foarte frecventat, la Bangkok, relatează AFP.

Grinda masivă a căzut brusc şi a blocat drumul, în cartierul Lat Krabang.

O serie de înregistrări video, difuzate de departamentul prevenirii catastrofelor, surprind structura care se clatină şi cade la sol.

Volunteers who want to use gasoline, gasohol 95 and diesel, cutting machine or generator. Come to pick up at Lotus nearby. Call for rescue teams. #Bangkok #Thailand #Bridgecollapse #BangkokcommunityHelp pic.twitter.com/QvxvQetPOS

Bridge collapse at Onnut -Lat Krabang . One dead and 7 injuries.

Acest proiect de construire a unui drum înălţat era menit să decongestioneze circulaţia rutieră în oraş.

Poliţia a anunţat luni că cel o persoană a murit, iar alte opt au fost rănite.

”Nu ştim ce a cauzat accidentul”, a declarat guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipunt.

”Nu avem nicio informaţie despre persoane dispărute”, a anunţat el.

Updates on the collapsed elevated road that was under construction on Luang Phaeng Road in Bangkok's Lat Krabang district:

- There were 2 fatalities, including a construction worker and an engineer, and 17 people were injured. Additionally, at least 4 cars and 8 motorbikes were… pic.twitter.com/hU91k99XFm