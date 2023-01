Un proiect de autostradă de 73 de kilometri, crucial pentru conexiunea vestului țării cu Serbia și rețeaua rutieră din Balcanii de Vest, respectiv din sudul Europei, este amânat frecvent de autorități.

Cea mai recentă problemă este legată de prețuri.

Termenele proiectării au fost modificate recent. Contractul de elaborare a studiului de fezabilitate pentru Autostrada Timișoara – Moravița a fost semnat în martie 2020 cu asocierea Search Corporation – Egis, pentru suma de 8,73 de milioane de lei, fără TVA.

Inițial, proiectantul trebuia să realizeze studiul de fezabilitate (SF) în mai 2022. Ulterior a fost prelungit până în 8 februarie 2023, iar acum se pare că acesta ar fi gata până la toamnă, pe 9 septembrie 2023.

Valoarea contractului de elaborare a studiului de fezabilitate pentru Autostrada Timișoara - Moravița a fost majorată cu peste 16%, până la 10,15 milioane de lei fără TVA, potrivit informațiilor din SEAP. Demersul este justificat prin cele trei crize care au dus la instabilitatea din piața construcțiilor: criza economică post - Covid, criza energiei și criza cauzată de conflictul militar din Ucraina, scrie economica.net.

Ads

Motivul real pentru întârzierea SF al Autostrăzii A9

Autostrada A9 va face joncțiune cu A1 în zona Remetea Mare, continuând în paralel cu centura Timișoara Sud până în zona Giroc unde va avea o ieșire spre Timișoara. De acolo, traseul merge spre sud, pe ruta Jebel - Opatița - Stamora Germană - Moravița, până la granița cu Serbia, în continuarea drumului european E70, conform unei postări pe Facebook a lui Cătălin Drulă, fostul ministru al Transporturilor.

Horatiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor pe când această instituție era coordonată de USR a explicat într-un interviu pentru Ziare.com problemele pentru care se tot întârzie lucrările.

”Este foarte greu de dus și acest proiect. În 2021 când am fost la minister chiar am avut mai multe discuții cu proiectantul. În perioada aceea erau discuții despre variantele de traseu.

Am avut multe întâlniri și cu autorități locale până când am găsit cea mai bună variantă de traseu și noduri, drumuri de legătură, după care au început studiile de teren. Am plecat și din ce am mai aflat și eu și am mai văzut în spațiul public în toamna lui 2021 după ce a venit Sorin Grindeanu la Ministerul Transporturilor, a început o bâlbă cu stați, că e drum expres, ba nu, e jumătate de drum expres sau e autostradă.

Ads

Până la urmă, anul trecut, au tranșat problema și au luat decizia corectă să fie autostradă și atunci ar fi trebuit să înceapă în forță studiile de teren, arheologie, geotehnică, topografie și așa mai departe. Dar în momentul de față contractul este foarte întârziat.

Are 8 luni de întârziere față de termenul inițial și pare că o să mai acumuleze multe luni dacă lucrurile merg în același ritm”, a spus Horațiu Cosma.

Proiect transfrontalier de importanță majoră

Guvernele României și Serbiei au semnat în vara anului trecut, la Prefectura Timiș, un acord pentru execuția Autostrăzii Timișoara - Moravița (A9). Acordul era necesar pentru că, de la punctul de trecere a frontierei Moravița, șoseaua va continua spre Belgrad și implicit urmează să fie amenajată o nouă vamă, ceea ce înseamnă un proiect transfrontalier.

”Nici sârbii nu au autostradă până în punctul de frontieră. Înțeleg că și la ei sunt discuții și ar fi în planificare o astfel de soluție, să se sincronizeze cu noi. Dar în acest moment nu le dăm motive să se grăbească”, a mai spus Horațiu Cosma.

Ads

Autostrada Timișoara - Moravița - Belgrad

Sursa: Facebook/ Cătălin Drulă

Cum va fi finanțată Autostrada A9

”Știu că a dat anul trecut guvernul a dat o serie de ordonanțe de urgență pentru actualizarea prețurilor contractelor de achiziție publică, nu doar pentru lucrări, ci și pe partea de studii, proiectare. Și asta, în teorie, ar fi trebuit să rezolve problema. Proiectanții aveau nevoie de o actualizare a prețurilor. Trebuie să vedem și că se întâmplă ceva în teren pentru că nu putem sta la nesfârșit să așteptăm. Dacă nu mai este rentabil pentru prestator, acesta se retrage și se selectează un alt proiectant. Nu putem aștepta la nesfârșit”, a mai spus expertul în infrastructură.

Ads

În vara anului trecut, Sorin Grindeanu spunea că Autostrada spre Serbia este prevăzută în Master Planul General de Transport și în Planul Investițional pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Transport 2020-2030.

Studiul de Fezabilitate va fi finalizat în toamna acestui an, ceea ce ne permite să intrăm rapid în faza de pregătire a licitației pentru proiectarea și execuția autostrăzii.

”Dar pentru a atrage banii respectivi, trebuie să existe un studiu de fezabilitate finalizat în baza căruia se poate lansa licitație de lucrări”, a spus Horațiu Cosma.

Alte proiecte întârziate din cauza bâlbelor autorităților sunt Autostrada Nordului (A14) și Autostrada A13. Aceasta din urmă este blocată de răspunsurile în bătaie de joc date de CNAIR ofertanților.