Două dintre cele mai așteptate segmente ale Autostrăzii Transilvania (A3) se apropie de termenul de finalizare asumat pentru decembrie 2026: tronsonul dintre Cluj-Napoca și Zalău, în configurația sa rămasă de executat, și lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș.

Pe segmentul Cluj-Napoca – Zalău, stadiul fizic raportat la nivelul lunii iulie 2026 era de aproximativ 97% pe subsecțiunile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor, în timp ce tronsonul Zimbor – Poarta Sălajului ajunsese la 99%, iar nodul rutier de la Românași la 90%.

Fostul premier Ilie Bolojan anunța că, dacă ritmul se menține, de la 1 decembrie șoferii vor putea circula fără restricții pe peste 40 de kilometri noi între Cluj și Zalău. Ulterior, în octombrie, Asociația Pro Infrastructura estima că deschiderea celor aproximativ 30 de kilometri dintre Nădășelu și Zimbor este posibilă în decembrie, după finalizarea devierilor de traseu executate de constructorul turc Ozaltin la viaductele afectate de alunecări de teren.

Acum, la mai puțin de o săptămână de termenul dat de Ilie Bolojan, Ionuț Ciurea evaluează că ambele deschideri sunt fezabile în decembrie, dar nuanțează condițiile în care acest lucru este posibil. El pornește de la premisa că discuția trebuie să vizeze precis lucrările rămase, nu stadiul general al șantierului, și compară situația de pe A3 cu un precedent de pe A7, unde s-a turnat asfalt la temperaturi de maximum 5 grade pe aproximativ 30 de kilometri.

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„Deschiderea este fezabilă, între mijlocul și finalul lunii decembrie. Vremea de afară este nefavorabilă, dar în mod normal se pot găsi soluții. În astfel de discuții trebuie analizat foarte precis ce lucrări mai sunt de făcut pe șantier. În 2024, pe pe A7, Umbrărescu a așternut asfalt la temperaturi de maximum 5 grade, pe aproximativ 30 de kilometri. Aici nu este la fel de grav, pentru că mai trebuie turnat asfalt doar pe câțiva kilometri”, a precizat Ionuț Ciurea, pentru Ziare.com.

Pe ambele loturi, cea mai mare parte a lucrărilor de terasamente și de structură este finalizată, iar operațiunile rămase sunt în general mai puțin dependente de temperaturi ridicate. Ciurea detaliază această distincție, arătând că, dincolo de câțiva kilometri de asfalt, restul lucrărilor pot fi executate în condiții de iarnă cu soluții tehnice adecvate.

„În rest, nu mai sunt lucrări sensibile la temperatură: parapetele de protecție pot fi montate, deși muncitorilor li se învinețesc mâinile pe fiare chiar și cu mănuși, iar marcajele și rosturile de dilatație nu ridică probleme, existând aditiv pentru betonul din rosturi”, a precizat Ciurea.

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Evaluarea sa include și lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș, unde constructorul Erbașu se află pe final, cu un număr redus de lucrări de finisat. Ciurea confirmă că discuția metodologică este aceeași pentru ambele segmente și avansează o estimare cumulată de aproximativ 56 de kilometri care ar putea fi dați în folosință în decembrie, dacă ritmul actual se menține.

„Și Erbașu este pe final pe porțiunea Suplacu de Barcău–Chiribiș, mai are câteva lucrări de finisat, dar discuția este aceeași. Sunt aproximativ 26,5 km, dacă memoria nu mă înșeală. Astfel, cei circa 30 km de pe Cluj-Napoca–Zalău și cei circa 26 km de pe Suplacu de Barcău–Chiribiș, în total aproximativ 56 km din A3, vor fi dați în folosință în decembrie”, a mai precizat Ionuț Ciurea.

Rezerva sa nu vizează volumul lucrărilor, ci un scenariu meteorologic care să dea complet peste cap lucrăril.

„Volumul și tipul lucrărilor de la cele două segmente rămase nu mai necesită multe zile cu temperaturi de 10 grade. Ar fi o problemă doar dacă ar ninge, iar zăpada ar sta pe viaduct fără să se topească și fără să fie îndepărtată. Din cei aproximativ 3 km de viaducte, cea mai mare parte este practic gata”, susține Ionuț Ciurea.

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