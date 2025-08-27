Progres pe Autostrada Transilvania. Doar la o secțiune lucrează 500 de oameni și 300 de utilaje. O treime din execuție este gata

Autor: Alexandru Negrici
Miercuri, 27 August 2025, ora 12:09
291 citiri
Progres pe Autostrada Transilvania. Doar la o secțiune lucrează 500 de oameni și 300 de utilaje. O treime din execuție este gata
Șantier de pe Autostrada Transilvania FOTO Facebook.com/Asociația Pro Infrastructură

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a făcut publice miercuri, 27 august, imagini de pe șantierul secțiunii Suplacu de Barcău–Chiribiș, parte din autostrada Transilvania (A3), care arată ritmul de lucru și mobilizarea constructorului.

Conform informațiilor comunicate de CNAIR, firma Construcții Erbaşu are pe teren 539 de muncitori și dispune de 305 utilaje, iar progresul fizic înregistrat la această dată este de 32,57%.

În prezent, pe traseu se desfășoară lucrări de tip rutier, inclusiv săpături deblee (sub nivelul terenului natural), execuție de umpluturi și așternere de agregate cu liant hidraulic; și intervenții de consolidare, cum ar fi stabilizări ale terenului de fundare cu liant hidraulic și realizarea de structuri de sprijin pentru piloți forați.

Totodată, se execută structuri noi prin forarea de piloți, armarea și cofrarea fundațiilor și a elevațiilor, iar pe partea de utilități au loc relocări ale rețelelor de apă-canal, electrice și de gaze naturale.

Reprezentanții CNAIR estimează că, menținându-se actuala mobilizare și ritmul de lucru, secțiunea de 26,35 kilometri ar putea fi predată circulației în cursul anului 2026.

Datele tehnice comunicate arată că durata contractului este de 24 de luni, din care șase luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție, iar lucrările au început efectiv pe 20 ianuarie 2025, proiectarea având ca dată de start 15 martie 2024. Valoarea contractului este menționată la 884,123 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea provine din Programul Transport (PT).

