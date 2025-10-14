Noi imagini de pe Autostrada Transilvania. Cum arată șantierul pe secțiunile aflate în execuție VIDEO

Lucrările la Autostrada Transilvania A3 continuă, iar imaginile publicate pe conturile de YouTube dedicate infrastructurii arată evoluția pe loturile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor. Clipurile surprind stadiul actual al construcției și progresul lucrărilor de terasamente, poduri și viaducte.

Secțiunile Nădășelu – Mihăiești (16,80 km) și Mihăiești – Zimbor (13,26 km) sunt construite de asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – Electromontaj. Potrivit datelor Cestrin, stadiul fizic al lucrărilor este de 86,70%, iar stadiul financiar de 74,03%, potrivit economedia.ro

Valoarea contractului pentru aceste două loturi este de 1,625 miliarde de lei fără TVA, iar perioada de execuție este de 24 de luni, după 12 luni de proiectare. Finanțarea provine din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Loturile fac parte din secțiunea Gilău – Borș, cu o lungime totală de 166,55 km. Până acum, tronsoanele Gilău – Nădășelu și Biharia – Borș au fost deschise circulației, în 2018 și 2020, iar restul sunt în diferite stadii de execuție. Secțiunea 3A, care include Gilău – Mihăiești, are termen de finalizare estimat în 2026 pentru loturile aflate în lucru.

Secțiunea 3B, Mihăiești – Suplacu de Barcău, este împărțită în mai multe loturi, dintre care Mihăiești – Zimbor are termen de finalizare tot în 2026, iar alte porțiuni precum Poarta Sălajului – Zalău vor fi finalizate în 2031. Secțiunea 3C, Suplacu de Barcău – Borș, cuprinde loturi cu termene între 2026 și 2027, în timp ce Biharia – Borș este deja deschis circulației.

Viaductele de pe Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor vor fi realizate prin contracte separate, cu termen de deschidere în 2026 și valoare de aproape 995 milioane lei fără TVA. În paralel, nodul Românași va facilita descărcarea traficului până la finalizarea secțiunilor adiacente.

