Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a anunțat sâmbătă, 21 noiembrie, într-o postare pe Facebook, că deschiderea circulației pe secțiunea Suplacu de Barcău - Chiribiș a Autostrăzii Transilvania (A3) este estimată pentru finalul acestui an.

Tronsonul Suplacu de Barcău - Chiribiș, cu o lungime de 26,35 de kilometri, este construit de compania Construcții Erbașu.

„Lucrările pe secțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiș a Autostrăzii Transilvania (A3), în lungime de 26,35 km, se apropie de final!

Constructorul român Construcții Erbașu SA execută ultimele lucrări necesare pentru finalizarea acestui sector de autostradă: montarea parapetelor, realizarea marcajelor rutiere și instalarea sistemelor ITS.

Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 98%, iar deschiderea circulației este estimată până la sfârșitul acestui an.

Contractul, în valoare de 884,12 milioane de lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport 2021-2027”, a transmis Cristian Pistol.

Contractul pentru cei 26,35 de kilometri are o valoare de 884,12 milioane de lei, fără TVA, și a prevăzut 24 de luni pentru proiectare și execuție: șase luni pentru proiectare și 18 luni pentru lucrări.

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Tronsonul Suplacu de Barcău - Chiribiș are o lungime de 26,35 de kilometri și reprezintă una dintre secțiunile importante ale Autostrăzii Transilvania din Bihor, cu trei viaducte, opt pasaje, opt poduri (din care unul în lungime de 1.650 m peste lacul de acumulare de la Suplacu de Barcău).

Pe tronsonul Chiribiș - Biharia, cu o lungime de 28,55 de kilometri, lucrează asocierea Precon Transilvania (companie din grupul Selina) - Citadina 98. Potrivit Asociației Pro Infrastructură, la 19 octombrie 2026, stadiul fizic al lucrărilor era de aproximativ 85%, iar constructorul începuse așternerea stratului final de asfalt.

Constructorul bihorean urmărește să deschidă circulația în decembrie, cu aproximativ cinci luni înainte de termenul contractual.

Valoarea contractului pentru proiectarea și execuția acestui sector este de 785,21 milioane de lei, fără TVA.

Cele două tronsoane în șantier - Suplacu de Barcău - Chiribiș și Chiribiș - Biharia - însumează 54,9 kilometri de autostradă. La acestea se adaugă tronsonul Biharia - Borș II, cu o lungime de 5,35 de kilometri, inaugurat în septembrie 2020. Acesta a fost construit de o asociere de firme al cărei lider a fost Trameco SA, companie din grupul Selina. Sectorul asigură legătura dintre Autostrada A3 din România și autostrada M4 din Ungaria, prin punctul de trecere a frontierei Borș II.

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La joncțiunea cu județul Sălaj, este finalizat tronsonul Suplacu de Barcău - Nușfalău, cu o lungime de 13,55 de kilometri, construit de compania turcă Nurol, deschis circulației în 2023, dar, din 17 septembrie 2026, circulația pe acest sector a fost închisă temporar pentru executarea lucrărilor de racordare cu tronsonul Suplacu de Barcău - Chiribiș.

Finalizarea și deschiderea celor două tronsoane aflate în lucru ar reprezenta un pas important pentru continuitatea Autostrăzii Transilvania în Bihor, ce ar ajunge la o lungime totală de 60 de kilometri și ar contribui la reducerea traficului de pe DN1.

La 22 de ani de la începerea lucrărilor, Autostrada Transilvania, din cei aproape 440 de kilometri, are aproximativ 213 kilometri deschiși circulației, din care circa 200 de kilometri sunt în prezent practicabili.

Ideea Autostrăzii Transilvania, care să lege Oradea de București, a fost lansată la Oradea, în 2001, prin demersurile deputatului bihorean Cornel Popa. Acesta a reunit 16 parlamentari români din mai multe județe transilvănene, 12 parlamentari maghiari și reprezentanți ai administrațiilor și instituțiilor de resort din România și Ungaria. Atunci a fost semnată Declarația de la Oradea, prin care se solicita construirea acestei autostrăzi, cu prima etapă Oradea - Cluj-Napoca.

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