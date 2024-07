Autostrada Unirii. Autoritățile deschid ofertele pentru un lot montan complicat

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA deschide miercuri, 24 iulie, ofertele pentru proiectarea și execuția lotului montan Pipirig – Leghin. Săptămâna următoare, pe 31 iulie, este termenul limită pentru depunerea ofertelor aferente lotului Miercurea Nirajului – Sărățeni.

Segmentul din Autostrada A8 care va face legătura dintre Pipirig și Leghin are o lungime de 19 kilometri, pentru care se pot aloca între 3,3 și 3,8 miliarde de lei. Traseul montan va cuprinde șapte tuneluri, în lungime totală de 1,5 kilometri. Lotul cuprinde alte 46 de structuri, cum ar fi podurile. Contractul are o durată de patru ani, dintre care un an este dedicat proiectării, relatează Economedia.

Pentru lotul Miercurea Nirajului – Sărățeni, anunțul a fost publicat în SEAP la începutul lunii aprilie. Acest segment de autostradă are o lungime de 23,4 kilometri. Secțiunea de tunel are o lungime de peste un kilometru. Durata acestui contract este de 30 de luni, dintre care șase luni sunt rezervate pentru proiectare.

Valoarea contractului este cuprinsă între 3,35 și 3,95 miliarde de lei, iar 40% din bani vin din Programul Transport.

