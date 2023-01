Sorin Grindeanu visează la o autostradă până la Chișinău și Odesa. Cele mai recente planuri ale ministrului Transporturilor

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a transmis joi, 26 ianuarie, că România şi Republica Moldova vor colabora mult mai strâns în domeniul infrastructurii.

El a precizat, într-o postare pe Facebook, că în domeniul rutier se dorește continuarea

Autostrăzii Unirii (A8) până la Chişinău (Republica Moldova) şi Odesa (Ucraina).

”Am discutat astăzi cu omologul meu din Republica Moldova, Andrei Spînu, despre cum ne putem dezvolta parteneriatul pe toate sectoarele de transport! Mai întâi, am propus întrunirea, în februarie, a Comisiei Mixte bilaterale pentru coordonarea tuturor activităţilor referitoare la proiectarea şi construirea Podului peste Prut de la Ungheni. Am convenit asupra necesităţii de a identifica şi alte proiecte transfrontaliere eligibile prin fonduri europene (CEF). Acestea ar putea fi depuse la următorul apel de aplicare, care va fi lansat în luna septembrie a acestui an. În prezent sunt deja identificate trei propuneri: construcţia Podului de la Ungheni (proiect aprobat în luna decembrie 2022); construcţia infrastructurii de acces la acest pod care să includă un punct de trecere a frontierei (pe teritoriul Republicii Moldova) şi modernizarea DJ 249 pentru asigurarea descărcării şi conexiunii cu infrastructura existentă (pe teritoriul României); asigurarea conexiunii rutiere Albiţa (România) - Leuşeni (Republica Moldova)- pentru care aplicaţia va fi depusă în perioada septembrie 2023 - ianuarie 2024. În domeniul rutier, ne-am dori ca Autostrada Unirii (A8) să fie continuată până la Chişinău (Republica Moldova) şi Odesa (Ucraina)”, a notat ministrul.

Ads

Potrivit acestuia, a fost abordat şi subiectul modernizării şi construcţiei mai multor poduri rutiere transfrontaliere peste Prut: Podul de la Sculeni (Sculeni); Podul Oancea (Cahul); Podul Albiţa (Leuşeni) - pod nou; Podul Răducăneni (Bărboieni) - pod nou; Podul Bumbăta (Leova) - pod nou; Podul Fălciu (Leca/Cantemir) - pod nou.

În domeniul infrastructurii feroviare, cele două părţi au discutat despre extinderea liniei de cale ferată cu ecartament larg până la Staţia Nicolina. Astfel, trenurile ar putea circula pe cale ferată cu ecartament larg pe relaţia Ungheni - Cristeşi Jijia - Socola- Nicolina.

Ads

De asemenea, un punct de interes comun este şi reabilitarea coridorului feroviar Iaşi (Aeroportul din Iaşi) - Ungheni - Chişinău (Aeroportul din Chişinău) - Odesa, prin finanţare obţinută de la Banca Mondială.

”În contextul conflictului armat din Ucraina, am reamintit că, în septembrie 2022, au fost finalizate lucrările pentru repunerea în funcţiune a liniei de cale largă din frontiera cu Republica Moldova (Giurgiuleşti) până la silozul de la dana portuară Galaţi. Linia cu ecartament larg permite încărcarea şi descărcarea directă a vagoanelor ucrainene, fără transbordare, care circulă pe relaţia Galaţi (RO) - Giurgiuleşti (R.Moldova) - Reni (Ucraina). În domeniul aerian am discutat despre posibilitatea creşterii numărului de frecvenţe ale operatorilor aerieni români pe segmentul Bucureşti - Chişinău - Bucureşti, dar şi despre diversificarea destinaţiilor prin operarea unor noi curse de pe mai multe aeroporturi internaţionale din România”, a mai scris Grindeanu.