Încă o promisiune încălcată: autostrada promisă pentru 2025 nu va fi gata

Încă un proiect major de infrastructură rutieră va avea întârzieri. După problemele semnalate pe A7, acolo unde lucrează Dorinel Umbrărescu, antreprenorul chinez va finaliza Autostrada Bucureștiului abia în 2026.

Pasajul de la DN3, un punct critic de pe Autostrada Bucureștiului, nu mai poate fi finalizat anul acesta. În prezent este analizată posibilitatea ca, până la finalizarea pasajului, să fie realizat un nod rutier provizoriu similar cu cel de la DN2, în așa fel încât să se poată utiliza lotul 4 la momentul finalizării lucrărilor, chiar și lotul 3.

În iulie, ministrul Transporturilor, Ciprian Constantin Șerban, a verificat stadiul lucrărilor pe șantierele a două dintre loturile A0 Nord. Oficialul Guvernului Bolojan s-a arătat dezamăgit de progresele înregistrate. Ritmul cu care chinezii lucrează la prima autostradă construită de ei în România este sub așteptări, potrivit surselor guvernamentale.

„În timp ce pe lotul 4 (Pantelimon-Glina), constructorul român are un avans considerabil (75%), pe lotul 3 (Afumați-Pantelimon) constructorul chinez a ajuns doar la un stadiu de 53% și continuă să acumuleze întârzieri. I-am atras atenția șefului de șantier de pe lotul 3 că, în cazul în care nu va crește mobilizarea și ritmul de lucru, riscă să nu finalizeze lucrările anul acesta, așa cum prevede contractul.

Această situație îi va aduce, pe lângă certificatele negative intermediare, și penalizări pentru întârzierile înregistrate”, a explicat oficialul Guvernului.

Compania care nu reușește să-și onoreze promisiunea privind finalizarea autostrăzii

Ads

Potrivit lui Șerban, dacă circulația pe lotul 3 nu va fi deschisă anul acesta, finalizarea în această toamnă a lotului 4, înainte de termenul contractual (2026), va face inutilizabil întregul tronson cu o lungime de aproximativ 13 km din semi-inelul nordic al A0.

Lotul 3 al A0 Nord Afumați - Pantelimon (8,60 km) este construit de China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), iar durata contractului este de 30 luni (12 luni proiectare, 18 luni execuție). Termenul contractual de finalizare a întregului proiect este anul 2025.

Ads