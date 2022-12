Cum arată primul lot finalizat din autostrada peste Carpați. Secțiunea va fi dată în trafic pe 15 decembrie VIDEO

Primul lot al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, porțiunea în lungime de 13,17 kilometri dintre Sibiu și Boița, este asfaltat pe întreaga suprafață. Se mai lucrează la șanțurile și rigolele de pe marginea carosabilului.

Acest segment de autostradă ar urma să fie deschis circulației rutiere, la mijlocul lunii decembrie. Se lucrează și în zona giratoriilor de la Boița și Șelimbăr. Lucrările includ și marcajele rutiere sau montarea sistemelor fonoabsorbante.

Valoarea proiectului este de 612,65 milioane de lei, fără TVA, antreprenorul fiind Porr Construct SRL. Lucrările realizate au constat în 27 de poduri și pasaje, 27 de podețe, un viaduct de 414,7 metri lungime, un alt viaduct de 651,4 de metri lungime, două spații de servicii, un centru de întreținere și coordonare, două noduri rutiere.

Data pentru deschiderea circulației, confirmată de CNAIR

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a precizat într-o emisiune la TVR că acest tronson poate fi deschis circulației din 15 decembrie.

„Am avut nenumărate discuții cu antreprenorul lucrării. Și-a asumat această dată de 15 decembrie, evident că și noi, cu personalul CNAIR am evaluat această posibilitate, premisele sunt optimiste, cred că pe data de 15 decembrie am putea să circulăm pe prima secțiune a Autostrăzii Sibiu-Pitești, prima trecere la profil de Autostradă a Carpaților.

Este primul pas, este o firmă serioasă care a arătat că se poate mobiliza foarte bine, în avans față de contract. Sper să lucreze la fel și pe secțiunea 4 (Curtea de Argeș-Tigveni /10 km) unde suntem în proiectare”, a spus Cristian Pistol. Potrivit sursei citate, autostrada A1 Sibiu-Pitești (TransCarpați) ar urma să fie finalizată în 2028.

Autostrada A1 Sibiu – Piteşti (TransCarpați) – 122 km, 5 secțiuni

Secțiunea 1:

Sibiu- Boița (13,17 km); contract de 613 milioane lei, semnat cu Porr Construct (Porr – companie Austria) în aprilie 2019 (12 luni proiectare, 36 luni execuție); începere lucrări martie 2020; termen finalizare contract aprilie 2023; 27 poduri și pasaje, 27 podețe, un viaduct 414,7 m lungime, un viaduct de 651,4 m lungime, două spații de servicii, un centru de întreținere și coordonare, două noduri rutiere

Secțiunea 2:

Boița – Cornetu (31,33 km); (Valea Oltului, 7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m și 1590 m, 27 de viaducte, 22 de poduri și un ecoduct lung de peste 200 de metri/Lazaret); contract de 4,25 miliarde lei fără TVA (aprox 860 milioane euro) semnat în 7 februarie 2022, cu asocierea de firme Mapa Insaat VE Ticaret A.S. – Cengiz Insaat Sanayi VE Ticaret A.S Turcia (18 luni proiectare, 50 luni execuție)

Secțiunea 3:

Cornetu – Tigveni (37,4 km); contract de 5,32 miliarde lei fără TVA semnat în mai 2022 cu Asocierea Webuild SpA (Astaldi Italia) – Trancrad SRL (12 luni proiectare, 45 luni execuție); 95 de poduri şi pasaje, un tunel de 1,7 km cu două galerii independente, nod rutier Cornetu , nod rutier Văleni, ecoduct în zona localităţii Călineşti

Secțiunea 4:

Tigveni – Curtea de Argeș (9,86 km); contract de 1,678 miliarde lei fără TVA semnat în noiembrie 2021 cu Porr Construct (16 luni proiectare, 44 luni execuție); în prezent în etapa de proiectare; 12 poduri, pasaje și/sau viaducte; tunel în lungime de 1.350 m

Secțiunea 5:

Curtea de Argeș – Pitești (30,35 km) contract de 1,83 miliarde lei fără TVA, semnat în mai 2020 cu Astaldi SpA; începere lucrări septembrie 2021 (12 luni proiectare, 48 luni execuție); 13 poduri, 3 pasaje, un viaduct, 3 noduri rutiere (Curtea de Argeș, Mănicești, Bascov, 2 centre coordonare/întreținere Bascov și Curtea de Argeș)