Solicitare pentru Dan și Bolojan. Drumurile cruciale pentru securitatea României, ce trebuie construite: „Infrastructura e cea mai mare vulnerabilitate”

Securitatea României trebuie să prevadă, automat, și o infrastructură rutieră și feroviară bine dezvoltată, este de părere un fost secretar de stat de la Ministerul Transporturilor, actual reprezentant al ONG-ului „Moldova Vrea Autostradă”.

Regiunea Moldovei este extrem de vulnerabilă, remarcă Adrian Covăsnianu. Potrivit acestuia, unele proiecte anunțate deja de oficiali, de ani buni, bat pasul pe loc.

„Problema principală: lipsa infrastructurii mari de transport și eventualele disfuncționalități majore din perspectiva logisticii și mobilității militare. Drumul expres Focșani–Bârlad–Albița, coridor transeuropean important, avansează greu la nivel de studiu de fezabilitate. Alocările financiare pentru Autostrada A8 rămân incerte, iar infrastructura feroviară - magistrala M600 Iași–Tecuci - este subdezvoltată (neelectrificată și parțial dublată). Și exemplele pot continua.

Indiferent de forța și diversitatea elementelor de descurajare militară, atât tehnică, cât și resurse umane, infrastructura rămâne cea mai mare vulnerabilitate”, a avertizat fostul secretar de stat din vremea lui Cătălin Drulă.

Însă, țara noastră are diverse pârghii, de care poate profita.

„Programul SAFE, prin investițiile pentru capetele autostrăzilor A7 și A8, poate fi un element strategic european de tip ancoră, însă statul român trebuie să susțină investițiile, asumate inclusiv prin Planul Investițional 2021-2030, cu resurse financiare consistente și multianuale”, a explicat Covăsnianu.

Ads

Specialiștii în infrastructură rutieră cer președintelui Dan, premierului Bolojan și Parlamentului prioritizarea unor inițiative necesare pentru infrastructura din România.

„Pentru a contracara percepția de abandon investițional și de a corecta dezechilibrele investiționale, reiau solicitarea privind un angajament ferm al autorităților decizionale ale statului român – Președinția României, Guvernul României și Parlamentul României.

Măsurile urgente includ:

☑️ Propunerea, în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), a declarării Regiunii Moldovei ca zonă de interes strategic pentru România, cu implicații directe în planificarea apărării naționale și în atragerea de fonduri europene și NATO.

☑️ Asigurarea unei Prezențe Avansate Consolidate (Enhanced Forward Presence) în Regiunea de Nord-Est a României, ca parte a arhitecturii de apărare activă a flancului estic NATO.

☑️ Includerea Autostrăzii Unirii (A8 Ungheni-Iași-Tg. Mureș) în lista proiectelor de interes strategic național, cu dublu rol: economic și militar, în contextul consolidării flancului estic.

Ads

☑️ Desemnarea Autostrăzii Unirii ca obiectiv de securitate națională și includerea acesteia în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2029.

☑️ Menținerea Autostrăzii A8 în lista proiectelor prioritare din viitorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034, aflat în pregătire la nivelul Comisiei Europene.

☑️ Alocarea de resurse bugetare multianuale pentru perioada 2025–2028, destinate implementării efective a Autostrăzii Unirii, în special pe segmentul Ungheni-Iași-Tg. Neamț.

☑️ Integrarea reală a regiunii Moldovei în scutul investițional și defensiv al României și NATO, pentru a asigura coeziunea teritorială și capacitatea de reacție strategică unitară pe întreg flancul estic. 💡 Apelul este simplu: investiți în timp de pace pentru a nu plăti mai scump în timp de conflict”, a mai transmis Covăsnianu.

Ads