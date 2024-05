2024, anul avansării pe repede înainte a autostrăzilor în România. Progresul se anunță mult sub promisiuni, în ciuda campaniei electorale

Considerând și faptul că 2024 este an electoral, ambițiile ministerului și ale autorităților din domeniu au fost mai mari pentru acest an față de promisiunile ambigue din 2023, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) indicând la începutul anului că 180 de noi kilometri de autostradă și drumuri expres sunt planificați să fie finalizați, cu promisiuni pentru finalizarea tuturor loturilor de pe sectorul Sud al autostrăzii de centură a Bucureștiului (A0) și a cel puțin patru loturi de pe autostrada Moldovei A7, Ploiești – Siret. Mai mult, Ministerul Transporturilor a promis 250 de kilometri în total pentru anul acesta. Consultând calendarul la zi al proiectelor de construcție pentru autostrăzi și drum expres însă, în cel mai fericit caz vom termina anul cu puțin peste 107 kilometri adăugați tronsoanelor A0 și A7.

Deși Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu promitea anul trecut un record de 150 km construiți de autostradă, date publicate în luna aprilie de Institutul Național de Statistică (INS) arată că lungimea autostrăzilor din România a crescut cu 48 de kilometri, la sfârșitul anului 2023, în condițiile în care autoritățile anunțaseră un număr complet diferit la bilanțul anual, 81 de kilometri, chiar și așa un pas înainte față de progresele ultimilor ani.

Încă de la începutul anului 2024, reprezentanții asociațiilor de transportatori s-au declarat rezervați în privința realizării noilor planuri pentru anul curent. Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, a subliniat, potrivit Constructiv.ro, că multe din secțiunile de autostradă programate pentru finalizare au un stadiu de realizare sub 50%, iar fondurile și capacitatea administrativă sunt limitate.

Ads

În ianuarie, Economedia a publicat o analiză care cuprindea, potrivit datelor CNAIR, trei scenarii posibile pentru anul curent. În condițiile în care Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a promis 250 de kilometri, iar pe 30 decembrie 2023, la inaugurarea parțială a lotului 2 de pe A0 Sud, secretarul de stat Ionel Scrioșteanu care răspunde de sectorul rutier a promis aproximativ 150 km, cel mai fericit scenariu includea în ianuarie 207 km. „În scenariul optimist, greu, dar nu imposibil, vor fi 207 kilometri: 50 kilometri pe Autostrada București (Nord și Sud) cu finalizarea lotului Aktor, 64 de kilometri pe Autostrada Moldovei sau chiar 131 dacă UMB termină în avans toată secțiunea Buzău – Focșani conform promisiunilor) și loturile 1 și 4 ale Drumului Expres Craiova – Pitești (Ozaltin și UMB, 50 km). Nu este exclus ca WeBuild să deschidă prima jumătate a lotului 5 Pitești – Curtea de Argeș, dar depinde de cum se „tranșează” contractul Podului Brăila și a drumurilor de legătură cu penalizări sau nu.

Ads

În martie, Strabag va deschide Drumul Expres Oradea – Autostrada Transilvania (19 km total cu 13 km profil Drum Expres) (n.r. drumul a fost inaugurat la data anunțată), iar Alsim Alarko, în vară, cei 23 kilometri Bragadiru – A2 pe A0). De asemenea, la vară UMB termină 10 kilometri pe Drumul Expres Brăila – Galați. Așadar, 46 de kilometri de autostradă și drum expres sunt aproape garantați.”

Un scenariu realist ar fi fost, potrivit sursei citate, adăugarea doar a loturilor care au contracte în 2024, Lotul 3 Aktor pe A0 sud, 18 kilometri, 4 loturi pe Autostrada Moldovei 64 km (cu semn de întrebare pentru lotul 2 Trace – Coni de 28 km) și cei 32 de kilometri pe Drumul Expres Lotul 4, însumând maximum 160 kilometri, iar scenariul negativ ar fi văzut darea în folosință a unui număr de 114 kilometri de autostradă și drumuri expres: „În scenariul negativ, la cei 46 de kilometri (A0, DEx) se mai adaugă doar 21 kilometri pe Autostrada Moldovei (lotul 1 Pizzarotti – Retter) care a avansat bine și constant în ultima jumătate a anului 2023, 32 de kilometri pe Drumul Expres Craiova – Pitești și cei 15 km UMB pe loturile 1 și 4 Buzău – Focșani care au termene în 2024. Acest calcul a fost realizat și pe baza declarațiilor oficiale care arătau mobilizarea insuficientă a constructorilor Aktor și Trace. Există, însă și riscul ca Aktor să nu termine lotul 3, cel mai important lot de autostradă care trebuie deschis în 2024, iar atunci CNAIR ratează borna de 100 de kilometri dați în trafic.”

Ads

Cum stau lucrurile în prezent: A0 – Centura Bucureștiului

Autostrada Bucuresti reprezintă inelul de autostradă care înconjoară Municipiul București, cu o lungime de aproximativ 100 km.

Conform ultimelor informații transmise de Ministerul transporturilor, Lotul 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Sud include execuția nodului rutier dintre A0 și A2. „Șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Sud cuprinde și lucrările de execuție unuia dintre cele mai importante noduri rutiere din România”, a transmis acesta pe Facebook. Pe breteaua de acces spre A0 dinspre A2, sensul de mers București-Constanța, a fost turnat și ultimul strat de asfalt, transmite Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. După ce a fost inagurat parțial luna trecută, lotul I al A0 Sud ar trebui dat în trafic la finalul lunii iulie.

Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu estimează finalizarea lucrărilor la Autostrada Bucureștiului Sud între A1 și A2 până în toamnă, în anumite condiții. Pe de altă parte, pasionații de infrastructură sunt sceptici că Aktor va finaliza lucrările pe lotul 3 al A0 Sud în 2024.

Ads

În luna mai, s-au dat în trafic 13 kilometri din A0 între DN5 și DN4. În decembrie 2023, 9 kilometri din A0 Sud între DN5 și DN6 au fost finalizați de Alarko, iar 19 kilometri din A0 Nord au fost construiți de UMB, cu aproape 10 kilometri deja în circulație.

Mai pe larg, potrivit Buletin de București, Lotul 1 al A0 are 16,93 km, de la A2 la Jilava iar Lotul 2, de 16,3 km, merge de la Jilava la DN6/Bragadiru. Lotul 2 a fost finalizat anul trecut, iar pe 30 decembrie 2023 a fost deschisă doar o porțiune de aproape 10 km, de la DN6 la DN5. Pentru Lotul 1 dintre Glina și Vidra ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la 1 martie 2021. Aici, șantierul autostrăzii a întâmpinat dificultăți din cauza relocării unei conducte Transgaz care, din pricina documentațiilor întocmite greșit, s-a suprapus peste lucrările de la Pasajul Berceni, transmite sursa citată. În urma revizuirii celor două proiecte identice s-a ajuns la concluzia că e necesară întocmirea unei noi documentații în vederea realizării unei proceduri de expropriere. În acest caz, potrivit contractului, cei aproape 17 kilometri ar fi trebui să fie gata în septembrie 2023.

Ads

Pentru cel de-al doilea lot al A0 Sud, dintre Vidra și Bragadiru, ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în august 2020 iar aici s-au înregistrat probleme cu privire la relocarea rețelei electrice ENEL. Potrivit companiei naționale de drumuri, a fost necesară executarea a trei stâlpi în plus față de documentația inițială și pentru care s-au impus exproprieri suplimentare de teren. Constructorul a preluat sarcina statului și a deschis discuții pentru a ajunge la o înțelegere cu proprietarii pentru acordul de începere a lucrărilor înainte de finalizarea exproprierii, potrivit sursei citate.

Loturile 1 și 2 din A0 Sud sunt construite de consorțiul turcesc Alsim Alarko. Termenele oficiale erau de 12 luni proiectare și 30 de luni garanție. Contractul pe Lotul 1, în valoare de 830 de milioane de lei fără TVA, a fost semnat în august 2019. Contractul pe Lotul 2, de 751 milioane de lei fără TVA, a fost semnat în martie 2019.

În total, considerând tronsoanele care se află în prezent în execuție din A0, cu termen de finalizare în 2024, ar trebui ca anul acesta să fie dați în utilizare aproape 43 de kilometri de autostradă, arată datele oficiale centralizate de portalul 130km.ro.

A7 – Autostrada Moldovei – Lungul drum de la Ploiești către Siret

Autostrada „Moldovei” A7 va avea aproximativ 440 km de la Ploiești (Dumbrava/A3) și până la Siret, la granița cu Ucraina. De la Ploiești până la Pașcani (circa 320 de km) construcția a fost inclusă în proiectele de finanțare PNRR, condiția esențială fiind însă ca proiectele să fie finalizate până în 2026.

Cu toate acestea, în afară de centura Bacăului, care a fost dată în folosință în anul 2020, doar două segmente ale tronsoanelor II și III au șanse să fie finalizate anul acesta de la Ploiești până la Buzău și de la Buzău la Focșani, încă două au termen de finalizare în 2025 – segmentul între Focșani și Pașcani, iar porțiunea de la Pașcani până la Siret sunt încă în stadiu de planificare, fără nicio estimare concretă.

În cazul lotului de la Ploiești - Buzău, considerat al doilea după centura Bacăului, cu o lungime totală de 63,25 km, primii kilometri ar trebui să fie deschiși în jurul lunii august 2024, potrivit unor declarații ale Ministrului Grindeanu din aprilie, din teren. Este vorba despre lotul 2 Mizil-Pietroasele, 14 kilometri ai asocierii româno-bulgare Coni-Trace. Lotul 1 Ploiești (Dumbrava) – Mizil cu o lungime de 21 km., asocierea Pizzarotti-Retter găsindu-se la aproximativ 60% cu termen de finalizare în această toamnă (termenul inițial era luna aprilie 2024, prelungit pentru octombrie). Lotul Mizil -Pietroasele/Costești are o lungime totală de 28 km, și trebuie finalizat, conform termenului extins tot în această toamnă, arăta Economedia luna trecută. Problema este însă că nu se va putea circula pe autostrada completă de la Ploiești la Buzău în 2024 pentru că de-abia au început lucrările pe lotul 3 Pietroasele-Buzău (14 km. lotul Nurol).

Lotul al treilea, de la Buzău la Focșani se construiește tot pe sărite, primul lot având termen de finalizare anul acesta, de la Buzău la Vadul Pasii (4,6km) și însumând un cost de construcție de 689 de milioane de lei fără TVA. Termene de finalizare sunt august 2024 pe capetele de la Focșani și Buzău și aprilie 2025 pe sectoarele dintre cele două orașe. (la aceste procente putând fi adăugate cel puțin 3 puncte procentuale aferente diferenței dintre lucrările executate la zi și cele raportate la ultima actualizare CNAIR).

O filmare din avion a sectorului Bacău - Focșani de către Asociația Pro Infrastructura din aprilie este însoțită de comentariul din partea specialiștilor că „UMB, cel mai puternic și harnic antreprenor general de pe rutier din România, are și aceste șantiere întârziate din cauza lipsei de capacitate, neputând să mobilizeze utilaje și oameni îndeajuns ca să ducă în ritmul obișnuit toți cei 388 kilometri de autostradă și drum expres din portofoliu”.

„Astfel, pe lotul din nord am avea, la zi, execuție de 5% în 11 luni scurse de la emiterea ordinului de începere, deci doar 0,45% lunar. Pe mijloc este ceva mai bine, 13% în 11 luni, adică 1,2% pe lună. Iar în sud avem 18% în fix un an de zile, așadar 1,5% avans mediu, dar tot insuficient. Un progres de 100% sau măcar 95% (pentru deschidere) în 30 de luni impune o cadență medie de 3,1-3,4%. Ca să-și onoreze termenele asumate, UMB ar trebui să pună în teren 4,5-5%, respectiv 6,5% din lucrări, în medie, în fiecare lună, de astăzi! Adică o creștere a mobilizării, imediată, de 10 ori (!) pe nord și de 3-4 ori în mijloc și la sud față de cea avută în primul an scurs deja din contract. Orice zi care trece fără să se atingă acest ritm adaugă, matematic, noi întârzieri.

Concluzia? Aceeași ca ieri: și pe segmentul Bacău-Focșani, la fel ca pe Pașcani-Bacău, decalajele care trebuie recuperate în cele 19, respectiv 18 luni rămase sunt enorme. Deci misiune practic imposibilă având în vedere că UMB trebuie să livreze până la sfârșitul lui 2025, conform termenelor asumate prin contracte, TOȚI cei 388 kilometri de autostradă și drum expres pe care-i are în tolbă, cu excepția ciotului A1 Margina-Holdea scadent în 2026”, spunea Pro Infrastructura potrivit ultimelor exprimări.

În 2024 ar urma să fie dați în trafic 148 de kilometri din Autostrada Moldovei, potrivit premierului unor declarații făcute de premierul Marcel Ciolacu, însă nimic nu pare să indice validitatea acestor estimări.

Însumând numărul real de kilometri de autostradă și drumuri expres care au realmente pe contracte date de finalizare și dare în folosință în 2024 însă, calculele Ziare.com arată un total de doar 107 kilometri, în total, în cazul tuturor proiectelor mari de infrastructură în lucru, în cazul în care niciun contract nu va suporta prelungiri în restul anului. Având în vedere anul electoral și performanțele contradictorii ale anului trecut (care variază în funcție de sursă de la 48 km potrivit INS la dublu, dacă întrebăm oficiali din Ministerul Transporturilor) tot ar fi un plus semnificativ față de 2023, care în sine a fost un salt față de anii de paragină ale marilor proiecte de infrastructură rutieră ale țării care le-au precedat. Cu toate acestea, când se va putea circula pe cele două autostrăzi în parcurs complet este imposibil de estimat.