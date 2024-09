Calvarul circulației pe DN1 – un nou episod, al șaselea în 24 de ani

Prin 1998, eu, ca multă lume care dorea să-și ridice o casă pe terenul propriu, neavând resurse mari, am căutat un teren în comunele limitrofe din zona de nord a Capitalei. Când am început construcția casei, fugeam de la birou, rezolvam din probleme, cât puteam, și mă întorceam la lucru, undeva în centrul Bucureștiului. Totul în aproximativ 70-80 minute. După trei ani am reușit să finalizez construcția casei și m-am mutat cu familia la curte, aer curat, liniște. Și, mai ales, spațiu, pe care la bloc, în București, nu-l aveam.

Naveta de 20 km nu era o problema, circa 25 de minute până în centrul Capitalei și 35 de minute seara, la întoarcere. Când ajungeam acasă și stăteam pe terasă, seara, simțeam cum mă refac după o zi de muncă.

Minunea a durat vreo doi ani, în 2003, cred, au început estacadele de la mall-ul Băneasa, și visul s-a destrămat, nervii s-au întins pe asfaltul DN1, căci de la 20 de minute, acum făceai 45 de minute, în zilele bune. De cozile pantagruelice de după-amiaza, ce să mai spun. Guvernarea de atunci pregătise o alternativă la aglomerația de pe DN1, cu o autostradă, faimoasa A3, care era pe traseul Mogoșoaia-Buftea-Ploiești. Și descărca circulația în zona de nord, la mică distanță de DN1.

Până să vedem minunea, vine al doilea calvar, la Otopeni trebuia construit un sens giratoriu pentru că circulația se mărise semnificativ către aeroport. Așa a apărut estacada de deasupra sensului giratoriu care ne-a umplut timpul nostru, neimportant pentru nimeni. Nu mult, vreo doi ani s-a lucrat acolo. Între timp s-a trecut și la lărgirea DN1 și schimbarea covorului asfaltic, al treilea calvar, toate făcute cu viteza melcului, că nu dădeau tătarii, ca pe vremuri.

După schimbarea de guvern din 2004, noul ministru al Transporturilor, dl. Dobre, singur sau la dispoziție (n-o să aflăm niciodată), schimbă traseul autostrăzii A3 din zona de nord, și-l mută în partea de est - zona Șos. Gerghiței. Apoi îl trece pe la Moara Vlăsiei (știa domnia sa de ce) și îl închide la Combinatul Petrochimic de lângă Ploiești. O diagonală mai reușită nici ca se putea. Zvonurile care circulau prin media, erau că expropierile erau cuiul lui Pepelea în această îndrăzneață modificare. Și în loc să găsească temeiuri legale pentru expropieri în interes național la prețuri impuse sau altă justificare, au schimbat traseul, terenul nou, între timp, având proprietari apropiați de zona aflată la conducerea M.T. din 2005, adică aceiași Mărie, dar cu altă pălărie. Nu s-a lucrat mult, vreo 8 ani (?!!), cred că prin 2014 se putea circula pe ea, nefiind predată, dar, ce să vezi, nu prea erau mașini pe ea. Dacă aveți curiozitatea să vă uitați pe hartă cum arată, veți și înțelege de ce. Cred că de vreun an are toate racordările făcute. Nu știu, că n-am avut ce să caut pe ea. Pleacă de nicăieri și duce nicăieri. De bani și eficiență nu întreabă nimeni. Ironia face ca să văd o avertizare în media, pentru închiderea A3 pentru lucrări la un tablier, și nimeni n-a protestat, dacă nu prea este circulată. Și dacă s-ar închide de tot, n-ar plânge nimeni.

Și de unde era o speranță, ca defluirea celor din Ploiești să fie preluată pe acestă autostradă, totul s-a prăbușit în ipocrizia dâmbovițeană, zecile de mii de bucureșteni care au avut îndrăzneala să se mute în zonele limitrofe, fiind pedepsiți, voit sau nevoit, de mărimile epocii. Sunt convins că dl. Dobre nu avea atâta determinare să ia decizia singur, sunt convins că a avut consiliere și protecție înaltă. Altfel era în dificultate față de cei care s-au văzut cu terenurile, cumpărate, înainte de proiectarea din 2001, și neachiziționate pentru autostradă. Și probabil că nu erau numai oameni simpli…

Cert este că de 10 ani există acea autostradă A3, circulă vreo 15-20 de autoturisme/oră zilnic pe ea, iar dovada că n-are trafic, este că băncile nu au dat niciun credit pentru benzinării, puncte de repaus, parcări.

Iar noi cei din nordul supraaglomerat, ne ciorovăim pe DN1 în continuare cu prahovenii, și cu cei care vor să meargă la munte. Simplu. Că așa a vrut cineva. Sunt convins că acel cineva știe, dar niciodată n-a vorbit despre decizia de schimbare a traseului sau de implicarea sa. Ca un demn demnitar de stat al zilelor noastre. În opinia mea, nu cred că dl. Dobre poate fi făcut responsabil, pentru că nu ar fi real.

Dl Dobre a avut contribuția domniei sale la DN1, cu estacada de la Otopeni. Numai doi ani a durat construcția. În acea perioadă, am fost în Tunisia de vreo două ori la un interval de 3 luni. Am văzut când a început construcția unei treceri de nivel, cu degajări laterale la ambele capete (racorduri suspendate), de cca 400 de metri lungime, și care la a doua vizită a mea, după 3 luni, erau gata și am circulat pe ea. Zic eu că merităm să pătimim, că am avut îndrăzneala să plecăm din București, merităm să pierdem ore, prețioase pentru oricine, pentru noi nu, în traficul blocat de organizarea de șantier “exemplară” și de ritmul “rapid” de execuție a lucrărilor.

Când credeam că s-a terminat cu golgota noastră, a venit rândul zonei Piața Presei care trebuia reconfigurată pentru că traficul depășea trama stradală. Al cincilea calvar a durat și el vreo doi ani (unde e atâta grabă?!).

În tot acest timp s-au înmulțit concetățenii care alegeau să se mute în satele apropiate într-un ritm greu de estimat. Dar cred că numai banii care erau încasați pe Autorizațiile de Construcție puteau da un semn asupra aglomerării în trafic din ultimii ani. Însă nimic nu s-a întâmplat. Banii s-au încasat în trezorerie, s-au consumat, iar investiții în infrastructură… . Drumurile principale prin comune țin de Consiliul Județean, iar dacă n-ai susținere acolo, ești copilul ploii.

Și acum, când DN1 este groaznic de aglomerat, cu ore întregi de stat în coadă, mai vine și restricția de la Gara Băneasa care rezolvă problema. Metroul către Otopeni, trebuia și el construit. Pentru că nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. În 2013 erau toate premisele să înceapă lucrările la M6, dar pentru că erau semnate contractele de cineva apropiat de PDL, s-au reziliat, contracte legal valide. Și nimeni n-a plătit ceva că s-au întârziat lucrările 11 ani.

Respectul față de contribuabil, cred eu, a ajuns la cel mai jos nivel, îmi este imposibil să cred că nu au existat previziuni privind traficul mărit, din cauza migrației demografice în zonele limitrofe, că nu s-a prevăzut nici o altă alternativă fezabilă, cum era autostrada de pe Buftea, pentru descărcarea traficului.

Măcar acum în ceasul al 12-lea, dacă s-ar da ordin de începere a lucrărilor unei firme care a dovedit că face treaba bună în materie, proiectul este încă la CNAIR, nu cred că l-au aruncat, revizuire de proiectare, bugetare, și s-ar putea ca într-un an să vedem măcar un drum expres pe acea relație.

Și atunci am putea, noi, cei atașați la DN1, să ne luăm drumul înapoi, să putem ajunge în București civilizat, fără carul de nervi, indispensabil pentru orice deplasare în capitala noastră. Dacă mai punem în balanță că pe măsura emiterii autorizațiilor de construcție, Consiliul Județean Ilfov și Ministerul Transporturilor ar fi trebuit să prevadă defluirea circulației corespunzător cu mărirea populației rurale, vedem competența străvezie de la nivelele 2 și 3 de decizie, cu consecințe grave asupra existenței noastre.

Ca și în cazul pensiilor, când partenerii unei coaliții greu digerabilă, își tot arogă paternitatea legii 360, și în cazul drumurilor vedem aceiași marotă. PNL spune că miniștrii lui au deschis finanțările pentru autostrăzile în construcție azi -cca 1000km-, PSD spune că miniștrii săi au deblocat finanțările sau au făcut rost de surse de finanțare, mai ales că au avut-o pe d-na Corina Crețu comisar european pentru coeziune și reforma, chiar dacă formal era la Pro România.

Din sfada asta nimic nu se schimbă, mărimile iau elicopterul (justificare hilară, piloții RAPPS trebuie să-și facă orele de zbor. În loc să zboare singuri, mai iau cate un demnitar, doi, sa-i plimbe pe sus, că jos se lucrează…Frumos, nu?), iar noi ne minunăm în fiecare zi, cât de multe putem îndura, fără să crâcnim.

Până când?

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

