Se deschide circulația pe încă 13 kilometri de pe Autostrada A0 Centura București. Anunțul făcut de directorul general al CNAIR

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol anunţă deschiderea circulaţiei pe încă 13 kilometri din A0 Sud.

”Circulaţia pe încă 13 km din A 0Sud, între DN 5 şi DN 4 se deschide luni, 15 aprilie, de la ora 14.00! Încheierea lucrărilor pe încă un segment al lotului 1 (Glina-Vidra) al sectorului de Sud al Autostrăzii de Centură a Capitalei face posibilă circulaţia şi pe cei 6 km din cei 16,3 km ai lotului 2 (Vidra-Bragadiru), finalizaţi la sfârşitul anului trecut”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Sursa citată a precizat că, astfel, se va circula practic pe aproximativ jumătate (23,3 km) din cei 52 de km ai semi-inelului sudic al A0 (între DN6 şi DN4).

Autostrada A0 București

Autostrada Bucuresti reprezinta un nou inel de autostrada in jurul orasului Bucuresti cu o lungime de aproximativ 100km.

Segmentul Sud al autostrazii A0 este impartit in trei loturi, pentru care au fost anuntati castigatorii licitatiilor in aprilie-mai 2019:

Lotul 1, A2 - CF902 (Jilava), 16,9km, castigator Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, pret 830.679.662,15 lei fara TVA. Contract semnat in Aug 2019

Lotul 2, CF902 (Jilava) - DN6, 16,3km, castigator Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, pret 750.849.942,12 lei fara TVA. Contract semnat in Mar 2019. 8,7km intre DN5 si DN6 deschisi in Decembrie 2023

Lotul 3, DN6 - A1, 17,97km, castigator asocierea Aktor SA - Euro Construct Trading SRL, pret de 853.422.022,52 lei fara TVA, termen de executie 42 de luni. Contract semnat. Contractul a fost preluat integral de Aktor SA.

Segmentul Nord al autostrazii A0 este impartit in patru loturi:

Lotul 1, DJ601 - DN1 (Corbeanca), 17,5km, in executie, castigator: Impresa - Pizzarotti - Retter Project Management, pret: 815,08 milioane lei fara TVA. Durata: 12 luni pentru proiectare, 22 de luni pentru constructie. Contract semnat in septembrie 2023

Lotul 2, DN1 (Corbeanca) - DN2 (Afumati), 19,0km, in executie, castigator: asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL, pret: 831.920.653,34 fara TVA, durata de proiectare: 12 luni, durata constructie: 22 luni. Contract semnat in mai 2021. 9,5km intre DN1 si A3 deschisi in noiembrie 2023

Lotul 3, DN2 (Afumati) - DN3 (Cernica), 8,6km, in executie. Constructor selectat in noiembrie 2022: China Civil Engineering Construction Corporation, pret 397.996.117,63 lei fara TVA, durata de proiectare: 12 luni, durata de executie: 18 luni. Contract semnat in martie 2023

Lotul 4, DN3 (Cernica) - A2, 4,47km, castigator Asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL, pret 312,6 milioane lei fara TVA, durata de proiectare: 12 luni, durata de executie: 18 luni. Contract semnat in august 2020.