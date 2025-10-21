A fost semnat contractul pentru Drumul Expres Oar - Satu Mare. Cei 11 km fac legătura cu frontiera cu Ungaria

Autor: Aniela Manolea
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 13:57
A fost semnat contractul pentru Drumul Expres Oar - Satu Mare. Cei 11 km fac legătura cu frontiera cu Ungaria
Contractul pentru construcția Drumului Expres Oar - Satu Mare (Someș Expres) a avut o valoare estimată de 738,22 milioane lei. FOTO: Facebook.com/Cristian Pistol

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat marți, 21 octombrie, semnarea contractului pentru construirea drumului expres Oar - Satu Mare, aproape 11 km. Construcția va asigura și legătura dintre municipiul Satu Mare și frontiera dintre România şi Ungaria.

„Am semnat astăzi contractul pentru construcţia Drumului Expres Oar - Satu Mare care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ungaria”, anunţă Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Antreprenorul (Construcţii Erbaşu) are la dispoziţie 720,48 milioane lei (fără TVA) şi 24 de luni pentru finalizarea acestui nou drum de mare viteză, în lungime de 10,83 km.

Contractul pentru execuţia lucrărilor (FIDIC Roşu) este finanţat prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Drumul expres Oar – Satu Mare denumit „Someş Expres” va avea 2 benzi pe sens, iar pe traseu vor fi construite inclusiv: două noduri rutiere, două parcări, un Centru de Întreţinere şi Control (CIC).

Acest nou drum expres va porni din şoseaua de centură a municipiului Satu Mare şi, în zona localităţii de frontieră Oar, se va racorda la drumul expres M49 de pe teritoriul Ungariei.

#autostrada, #cnair, #drum expres, #Satu Mare, #Ungaria, #cristian pistol , #autostrada
