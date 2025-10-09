Construirea de autostrăzi NU va rezolva tragedia morților de pe șosele, susține Titi Aur: „Suntem foarte departe de lumea civilizată!”. Problemele datelor oficiale

Simpla construire a autostrăzilor nu va rezolva problema privind morții de pe șoselele României, este de părere Titi Aur, multiplu campion național la raliuri, actual expert în conducere defensivă. Acesta și-a exprimat punctul de vedere pentru Ziare.com.

Pornind de la datele oficiale, cunoscutul specialist în automobilism crede că autoritățile nu au motive de „împăunare”. Cifrele sunt „cosmetizate”, consideră Aur.

„În primul rând, asistăm la o tentativă de cosmetizare a statisticilor din punctul de vedere al accidentelor rutiere, din partea autorităților. Asta se întâmplă pentru că este o presiune destul de mare pe autorități, în mod special pe Ministerul de Interne. Pe de o parte, se iau anumite măsuri. Una dintre ele, creșterea numărului de kilometri de autostradă”, a declarat Titi Aur.

Titi Aur: „Nu numai în România e în scădere numărul morților în accidente, ci peste tot”

Peste tot în Europa scade numărul de morți implicați în accidente rutiere. Autoturismele sunt mai sigure, iar sistemele de sănătate mai eficiente, avertizează pilotul.

„În primul rând, numărul morților este în scădere - da, dar nu numai în România, ci peste tot, din două mari motive: automobilul e tot mai protectiv în caz de accident, pentru că toate sistemele pasive precum caroseria, bordul, airbagul, centurile, scaunele speciale fac în așa fel încât la același impact, la același număr de accidente rezultă mai puțini morți în mașină. Acum 30-40 de ani, când dădeai cu mașina în gard, te loveai de niște părți tari. Acum, mașina e mult mai prietenoasă în caz de accident.

Al doilea motiv pentru care scade numărul de accidente este intervenția autorităților, a serviciilor speciale, care e din ce în ce mai performantă. Acum 30 de ani, dacă aveai un accident, venea o salvare sau o Dacie Papuc după câteva ore, iar când ajungeai la spital îți făcea sau nu ceva; iar acum avem sistemul ISU, ambulanțe, un întreg spital mobil, iar în momentul în care ajungi în spital, e clar, nu se poate compara aparatura din prezent cu cea de acum câteva decenii. Astfel, numărul de morți scade, în urma accidentelor”, a explicat Titi Aur.

„Fentă” din statistici oficiale. Cum a scăzut numărul accidentelor grave cu 40%... Doar în rapoarte

De asemenea, modul în care sunt contorizate tragediile de pe șosele nu reflectă pe deplin realitatea, consideră instructorul auto.

„În același timp, numărul de morți care apare în statistici nu e cel real. Numărul de morți raportat e mai mic decât cel real, pentru că decedatul e doar cel care a murit la locul accidentului sau în următoarele 30 de zile. Cel care moare în ziua 31, 32 ori în următoarele luni, în urma accidentului auto, nu mai intră în statistică.

Al doilea motiv pentru care spun că e cosmetizat numărul de accidente: până în 2019, în ultimii 15-20 de ani, aveam în jur de 8.000 de accidentați grav. În 2020 a scăzut numărul de accidente la nivel general, pentru că a fost pandemia, nu s-a circulat trei luni, iar apoi circulația a fost restricționată noaptea. Au fost numai 6.000 de accidentați grav. Din 2021 s-au schimbat criteriile prin care e declarat accidentatul grav. E foarte adevărat, s-au introdus criterii europene, deci alte criterii prin care e declarat accidentatul grav și ne-am trezit brusc în 2021, până astăzi, cu 3.800-4.000 de accidentați grav, deci la jumătate din câți erau înainte.

Autoritățile s-au grăbit și au venit cu declarații publice. Și ministrul de Interne, și ministrul Transporturilor, că au scăzut cu peste 40% numărul de accidente grave. Practic, asistăm la o cosmetizare din pix. Nu a scăzut numărul de accidentați grav, ci s-au schimbat criteriile. Iar la accidentații ușor, care erau în jur 27.000-28.000 pe an, acum avem peste 30.000, pentru că 'accidentații grav' s-au transferat la 'accidentații ușor', conform noilor criterii. Iar aceștia au fost împărțiți în două categorii: 'accidentații ușor ca urmare a accidentelor grave' și 'accidentați grav din alte accidente'. 'Accidentații din accidente grave' au fost puși pe prima pagină a statisticilor și s-a prezentat în presă că avem 1.500 de morți, 4.000 de accidentați grav și 2.700 de accidentați ușor. Iar dacă te uiți pe ultimele pagini, vezi că mai avem încă 27.000”, a declarat Titi Aur.

Diferența dintre România și Vest, din punctul de vedere al securității pe drumurile publice este enormă, avertizează expertul.

„Numărul de kilometri de autostradă a crescut, în România. Asta e bine pentru economie, e foarte bine că putem circula mai rapid, doar că, din păcate, pe autostrăzile din România se moare de 4,5 ori mai mult decât pe autostrăzile din Franța și de zece ori mai mult decât autostrăzile din Danemarca. Danemarca are 1.200 de kilometri de autostradă - da, suprafața teritoriului și populația sunt mult mai mici, de trei ori mai mică suprafața și de cinci ori mai mic numărul de locuitori, însă la 1.200 de kilometri de kilometri de autostradă, danezii au patru morți, iar noi 43 de morți, deci de zece ori mai mulți”, a precizat analistul.

Titi Aur: „Nu asistăm la o corecție a modului în care conducem, ci la o scădere conjuncturală și declarativă doar, a numărului de accidente”

Titi Aur propune o altă metodă de raportare, pentru identificarea gravității, în ceea ce privește circulația rutieră din România.

„Autostrăzile sunt binevenite, dar construirea lor nu înseamnă, automat, reducerea numărului de accidente. Românii nu știu să circule pe nicăieri, deci nici pe autostradă. Nu-i învață nimeni. Practic, la școala de șoferi nu te învață nimeni să mergi pe autostradă, în siguranță. Din păcate, nu asistăm la o corecție a modului în care conducem, ci la o scădere conjuncturală și declarativă doar, a numărului de accidente. Oricum ne-am raporta, la numărul de kilometri, ori la numărul de locuitori sau la alte criterii, raportat la restul țărilor europene suntem cu mult în urmă, deci mult mai nesiguri.

Raportarea corectă nu e cea care apare în statisticile oficiale, cu morți, răniți grav la milionul de locuitori. România e o țară submotorizată, în care conduc 60-65% dintre persoanele mature, de peste 18 ani. În alte țări vorbim despre peste 80%. În toată Europa se conduce de două-trei ori mai mult decât în România, iar în America, de trei-patru ori mai mult decât în Europa de Vest. Astfel, raportarea la kilometri parcurși, la 10 miliarde, țările nordice au 25-26 de morți, media europeană e de 80, penultima țară e Lituania, cu 180 de morți, iar ultima suntem noi, cu 230-250 de morți la 10 miliarde de kilometri parcurși. E foarte rău!”, a explicat Aur.

Titi Aur: „Autoritățile noastre nu sunt deloc preocupate de siguranța rutieră”

România continuă „lupta” cu Bulgaria în topurile negative. Între timp, nordicii încearcă să ajungă la zero copii decedați în urma accidentelor rutiere.

„Cu bulgarii ne putem compara doar când ne raportăm la milionul de locuitori. Ne tot batem cu Bulgaria pentru locul 1... Autoritățile din toată lumea acceptă raportarea la milionul de locuitori pentru că e cea mai simplă. Dar nu e o statistică pe deplin corectă. În noaptea de Înviere, în 2020, anul pandemiei, nu a fost niciun accident, zero. Nu a circulat nimeni. Erau tot 18 milioane de locuitori, dar la zero kilometri parcurși, normal că ai zero accidente și zero decedați.

Se fac progrese, dar foarte mici. Suntem atât de departe de lumea civilizată... De statele din Europa. Ar trebui făcuți pași foarte mari, pentru a ne apropia de media europeană. Nu mai vorbesc despre țările nordice, care ar trebui să fie dezideratul. Avem 120 de copii morți în accidente rutiere, an de an, în condițiile în care țările nordice se luptă an de an să reducă la zero astfel de date. Sunt foarte afectați, atunci când raportează unul sau doi. Cei din Helsinki au raportat vara asta zero morți în accidente rutiere, în ultimele 12 luni. Noi, în București, avem doi pe zi. Sunt unii care luptă pentru zero, în timp ce autoritățile noastre sunt mândre că nu mai avem 140, ci doar 120 de copii morți în accidente rutiere. E o scădere, dar suntem atât de departe, încât ar trebui luate măsuri, există variante, dar autoritățile noastre nu sunt preocupate cu adevărat de siguranța rutieră, deloc”, a concluzionat Titi Aur, pentru Ziare.com.

