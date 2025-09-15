Tronson de autostradă finalizat, dar închis din cauza unor suduri greșite la poduri. Compania de Drumuri amenință constructorul cu penalități

Autostrada „Moldovei” A7 are 30 de kilometri finalizați, dar blocați din cauza unor suduri greșite la trei poduri și pasaje, realizate de constructorul bulgar Coni-Trace. Deși lucrările sunt aproape gata de aproape un an, deschiderea circulației a fost amânată în repetate rânduri, iar termenul avansat acum de CNAIR este septembrie 2025 – cu condiția ca reparațiile să treacă testele tehnice. Între timp, Compania de Drumuri amenință cu penalități pentru constructor, în timp ce șoferii așteaptă ca tronsonul terminat, dar închis, să poată fi folosit.

Asocierea româno-bulgară Coni-Trace este cea care s-a ocupat de construcția lotului, și deși multe lucrări erau gata încă de la finele anului trecut, o serie de suduri neconforme la elementele metalice de la trei structuri – poduri și pasaje – a făcut ca deschiderea traficului preconizată inițial pentru primăvară să se tot amâne. Responsabilă de sudurile greșite este firma bulgară Tracea, arată Hotnews.ro.

„În timpul execuției lucrărilor au fost identificate neconformități la îmbinările sudate ale elementelor ce compun tablierele metalice la trei dintre structurile principale de pe acest tronson. Aceste neconformități, depistate în urma controalelor de calitate, au impus demararea unei analize tehnice aprofundate pentru a stabili soluțiile de remediere”, a transmis CNAIR, pentru sursa citată.

„Cauzele sunt de natură tehnică și vizează calitatea execuției unor lucrări complexe la structurile metalice, în special a sudurilor realizate în șantier. Nerespectarea întocmai a dispozițiilor de șantier și a procedurilor tehnice a condus la apariția acestor neconformități”, detaliază Compania de Drumuri.

Ca urmare a problemelor depistate, lucrările au fost sistate cât timp CNAIR a solicitat o expertiză tehnică realizată de un expert internațional independent care a certificat problemele constatate și a propus soluții.

„Până la acest moment, nu au fost raportate noi probleme, ci se urmărește implementarea corectă și completă a măsurilor dispuse”, susține CNAIR.

CNAIR estimează o dată pentru finalizare, însă totul depinde de cum evoluează lucrările de remediere.

„Termenul contractual de finalizare a lucrărilor a fost depășit. În prezent, ca urmare a problemelor tehnice apărute, se estimează că deschiderea traficului pe acest lot de autostradă va fi posibilă la sfârșitul lunii septembrie 2025. Acest termen este condiționat de finalizarea corespunzătoare a tuturor lucrărilor de consolidare a îmbinărilor tablierului metalic la podul de la km 38 și de obținerea unor rezultate favorabile la noile teste statice ce vor fi efectuate”, susține CNAIR în răspunsul transmis HotNews.ro.

„Lotul e gata 99,99%. Acum se lucrează încă la podul de la kilometrul 38. După finalizarea lucrărilor de remediere vor urma o serie de teste de rezistență. Nu am un termen estimat pentru finalizare”, a spus pentru HotNews.ro purtătorul de cuvânt al Companiei de Autostrăzi, Alin Șerbănescu.

Între timp, CNAIR a declarat că a demarat demersurile pentru a penaliza constructorul, însă nu a stabilit încă și cât va solicita daună.

Ce spune constructorul

Într-un răspuns general, reprezentanții companiei amintesc că pentru A7 contractul semnat este unul de tip FIDIC roșu (n.r. Doar de execuție, proiectarea fiind făcută în prealabil) și că de rezolvarea problemelor se ocupă antreprenorul împreună cu beneficiarul CNAIR și proiectantul (consultantul care supervizează lucrările).

„Trace îndeplinește contractul, precum și modificările, care însoțesc lucrările aferente soluțiilor de proiectare. Operăm în sincronizare cu toți participanții la procesul de investiții, implementând Ordinele de modificare (instrucțiunile) Beneficiarului și Inginerului în termenele specificate”, se arată în răspunsul oferit de companie. Trace nu vorbește de despăgubiri sau dacă există revendicări și de partea sa, însă amintește că „unul dintre cele mai importante beneficii ale Cărții Roșii (n.r. Fidic) este distribuirea echitabilă a riscului”, transmite constructorul.

„Perioada necesară pentru finalizarea proiectului de infrastructură poate fi prelungită”, mai spune compania.

Trace Group Hold este una dintre cele mai mari companii de construcții din Bulgaria și singura companie cotată la bursă dintre constructorii de la sud de Dunăre. Fondatorul și acționarul majoritar al acesteia este Nikolay Mihaylov, transmit jurnaliștii bulgari de la Mediapool.bg.

