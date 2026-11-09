A0 nu va fi finalizată în 2026. Alți aproximativ 130 de kilometri de autostradă și drum expres ar putea fi dați în circulație până la final de an

Autor: Olivia Andrei
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 15:11
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A0 nu va fi finalizată în 2026. Alți aproximativ 130 de kilometri de autostradă și drum expres ar putea fi dați în circulație până la final de an
Autostradă FOTO Facebook/ Asociația Pro Infrastructură

Aproximativ 200 de kilometri de autostradă și drumuri expres ar urma să fie dați în circulație în acest an, dintre care 71 de kilometri au fost deja deschiși, a anunțat ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ovidiu Popa.

Printre tronsoanele care se află pe lista inaugurărilor planificate pentru acest an se numără o porțiune de 10 kilometri din lotul 1 al Autostrăzii A0, situată între DN1 și DN7. Potrivit ministrului, prin acești 10 kilometri din totalul de 17,5 kilometri se va face practic legătura dintre DN1 și DN7, în timp ce conexiunea dintre A1 și DN7 va rămâne pentru primul trimestru al anului viitor, a anunțat ministrul într-o conferință de presă.

De asemenea, planurile pentru anul 2026 includ deschiderea a aproximativ 30 de kilometri din Autostrada A3, pe porțiunea cuprinsă între Nădășelu și Zimbor, precum și alți 26,35 kilometri pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș. În ceea ce privește Autostrada A7, oficialul a menționat deschiderea loturilor 1 și 2 dintre Bacău și Pașcani, care însumează 49,3 kilometri și ajung până în zona municipiului Roman. Pe lângă acestea, în planurile pentru acest an este inclus și drumul expres Brăila – Galați.

Ministrul Transporturilor a subliniat că ținta totală de 200 de kilometri ar putea suferi modificări dacă nu va fi rezolvată problema deschiderii celor 10 kilometri de pe Autostrada A1, de pe secțiunea 4 dintre Curtea de Argeș și Tigveni.

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