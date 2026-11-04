România poate atinge borna record de 200 de kilometri de autostradă și drum expres inaugurați în 2026, ”Totul depinde de semnalul dat de la minister”

Anul 2026 a început cu promisiuni mari în ceea ce privește infrastructura rutieră din România. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și-au propus o țintă de aproximativ 250 - 285 km noi de autostradă și drum expres, însă cu două luni înainte de finalul anului suntem încă departe de acest obiectiv.

Mulți și-au pus speranțele în banii veniți de la Uniunea Europeană prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, însă nu toate proiectele au reușit să fie finalizate până la finalul lunii august și astfel, o parte din finanțarea europeană a fost pierdută.

Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat în cadrul emisiunii Business Focus că și în scenariul în care nu ajungem la 250 de kilometri noi inaugurați, România poate atinge un record la finalul anului 2026.

”Este fezabil să depășim cifra de 200 de kilometri inaugurați anul acesta, care ar fi și un record. Este fezabil să inaugurăm ultimul lot din A0, iar la A1 Sibiu-Pitești, tronsonul 4, primul tunel forat de autostradă la Momaia este practic finalizat, se mai fac ultimele teste și este doar o chestiune de câteva zile până când se va deschide. Autostrada A7 a ajuns la Bacău și poate ajunge până la finalul anului la nord de Roman, care ar fi un moment important pentru că Roman este unul dintre municipiile foarte aglomerate de pe E85, care ar răsufla ușurat prin deschiderea autostrăzii până la Săbăoani”, afirmă fostul secretar de stat.

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Pentru ca această bornă să fie atinsă, Horațiu Cosma spune că este esențial ca Ministerul Transporturilor și CNAIR să pună presiune pe companiile care au de livrat anumite porțiuni de drum până la final de an și cu atât mai mult, pe cele care sunt deja în întârziere.

”Mai sunt câteva sectoare importante care se mai pot deschide anul acesta, dar depinde de semnalul care este dat de conducerea Ministerului Transporturilor. Contează foarte mult în șantiere dacă cei de la compania de drumuri și cei de la minister pun presiune și stau lângă constructori și verifică și analizează zi de zi situația din șantiere”, spune acesta.

Pe de altă parte, starea vremii joacă și ea un rol important în îndeplinirea acestui obiectiv, precum și faptul că, de la jumătatea lunii decembrie și până la jumătatea lunii ianuarie, pe majoritatea șantierelor nu se va lucra.

”Dacă plouă de astăzi până pe 31 decembrie zi de zi e complicat să vedem deschideri, dar dacă vom avea câteva zile de vreme bună în următoarele două luni, se pot face deschideri. Istoria ne spune că ceea ce nu se deschide în decembrie, cel mai probabil se deschide spre martie-aprilie anul viitor pentru că în ianuarie și februarie este mai dificil să se facă lucrări”, mai explică Horațiu Cosma pentru Ziare.com.

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