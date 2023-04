Corina Crețu, despre angajamentul României de a construi 450 de km de autostradă până în 2026: ”Ar fi un miracol”

Europarlamentarul Corina Creţu a vorbit luni, 3 aprilie, despre planurile autorităților române de a construi 450 de km de autostradă până în 2026.

”Mie mi se pare că România nu are un proiect de ţară. A fost forţată prin acest PNRR, pentru că practic acest PNRR acoperă totul, de la mediu, 37%, 20% trebuie cheltuiți pe digital, dar tot prin PNRR, România s-a angajat să modernizeze infrastructura de transport care este la pământ. Nu este o chestiune nouă, nu este o chestiune la adresa unui ministru (..) Eu zic asta din 2017, când am descoperit ce se întâmplă în România, avem 10 morţi la un milion de locuitori, media este de 5,1 în Europa”, a afirmat Corina Creţu în emisiunea ”Proiect de Ţară: România”, de la Prima News

Europarlamentarul a precizat că a solicitat proiecte mari şi a semnat foarte puţine astfel de proiecte cât a fost comisar european, 5 ani de zile, pentru că ea putea semna doar proiecte de peste 50 de milioane.

”Am semnat Lugoj-Deva, am semnat centura Bucureştiului, am semnat Eroilor -Drumul Taberei-Moghioroş, pe care l-a inaugurat domnul președinte cu domnul Bode, care era ministru de 3 zile. (..) Atunci am şi plâns, că am crescut în Drumul Taberei şi am avut zeci de şedinţe cu unitatea pe România, că mă tot întrebau de ce este aşa scump, de ce toate proiectele în România sunt foarte scumpe. Când s-a inaugurat, m-am uitat la TV, nimeni care a avut vreo legătură cu proiectul din Drumul Taberei”, a afirmat ea.

Despre planul privind construirea autostrăzilor, Crețu a spus că ar fi ”un miracol”.

”În PNRR, România s-a angajat să facă 450 de km de autostradă. Cred că ar fi un miracol, dar nici nu cred că este imposibil, dacă s-ar mobiliza. România are 900 de km, la ora asta, de autostradă, din care aproape 200 sunt moştenire comunistă. Dacă anul trecut am inaugurat doar 12 kilometri, până în 2026 ne-am angajat să facem încă 450 de km”, a mai spus Corina Creţu.

Fostul comisar a mai spus că pentru modernizările de cale ferată România are 1,5 miliarde, prin PNRR, dar mai poate folosi şi alte surse.

”Din PNRR nu s-au cheltuit, probabil nu a venit primăvara suficient să înceapă... Din PNRR, din 30 de miliarde, s-au cheltuit 150 de milioane pe case de marcat electronice şi am văzut că ministrul Fondurilor a mai spus că s-au mai cheltuit încă 400 de milioane. Deci din 80 de miliarde s-au cheltuit 600 de milioane”, a afirmat Corina Creţu.

