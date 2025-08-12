Trucul prin care România poate face autostrăzi și căi ferate cu banii destinați apărării. Ministrul Moșteanu: „S-ar putea construi și spitale”

Statele europene s-au angajat să acorde un buget de 5% din PIB pentru Apărare, până în 2035, iar unele țări deja încep să își facă planuri cu banii care nu includ cumpărarea sau producerea de armament.

După mai bine de jumătate de secol de planuri amânate, podul peste strâmtoarea Messina, care ar lega Sicilia de Italia continentală, a primit aprobarea comitetului interministerial italian pentru investiții strategice. Proiectul, evaluat la 13,5 miliarde de euro, ar putea începe cu lucrări pregătitoare încă din această vară, iar construcția propriu-zisă este programată să debuteze anul viitor.

Într-o mișcare menită să sprijine ținta NATO de a aloca 5% din PIB pentru apărare, guvernul italian intenționează să includă podul în categoria infrastructurilor cu rol strategic militar, pentru a beneficia de pragul de 1,5% dedicat cheltuielilor conexe apărării.

Pentru a ne da seama în ce măsură ar putea și România să apeleze la o astfel de soluție pentru a îmbunătăți infrastructura, Ziare.com a luat legătura cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), și fostul ministru al Apărării, Vasile Dîncu (PSD).

Ionuț Moșteanu: „E bine dacă ar intra și spitalele, că facem spitale militare”

Ministrul Ionuț Moșteanu a declarat că, având în vedere neclaritatea în ceea ce privește cheltuielile conexe apărării, Slovacia va propune inclusiv construcția de spitale.

„E foarte important detaliul următor. Toate țările s-au angajat să cheltuie 5% din PIB până în 2035, 10 ani de acum. Banii sunt împărțiți, avem 3,5% pe cheltuieli de apărare pure și 1,5% pe cheltuieli conexe, unde sunt băgate la grămadă, fără a fi definite exact, mai multe lucruri. Aici ne referim la investiții în infrastructură critică civil-militară, infrastructură energetică, depozitare, infrastructură cibernetică și așa mai departe.

Acum, de aici încolo intervine o discuție și ei zic, italienii, că pe raportările către NATO vor băga podul ăsta, în acești 1,5%. Nu-i clar că intră, deci e o dorință a lor. Slovacii zic, de exemplu, că ar intra și spitalele. E bine dacă ar intra și spitalele, că facem spitale militare.

Noi putem să ne dorim multe lucruri, dar finanțarea asta trebuie să vină de la bugetul de stat, tot din împrumuturi, iar cheltuiala intră pe deficit. Poate putem excepta anumite aspecte de la deficit, există o anumită clauză de exceptare a cheltuielilor de apărare pe care țările o pot angaja în relația cu Comisia, de la an la an. Noi fiind, pe românește, un pic bolnăviori din punct de vedere bugetar-fiscal, n-am putut s-o activăm, dar e o discuție dacă o vom face pe viitor”, a declarat Ionuț Moșteanu.

România a cerut finanțarea autostrăzii A7 prin ReArm Europe

Consiliul Uniunii Europene a adoptat, în luna mai, un regulament de instituire a instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), un nou instrument financiar al UE care va sprijini statele membre care doresc să investească în producția industriei de apărare prin achiziții publice comune axate pe capabilitățile prioritare. SAFE este primul pilon al Planului Comisiei Europene „ReArm Europe 2030”, care propune mobilizarea a peste 800 de miliarde EUR sub formă de cheltuieli pentru apărare.

Ministrul Ionuț Moșteanu a declarat că România a introdus deja proiecte cu funcție duală, atât civilă, cât și militară, pentru finanțare prin SAFE, printre acestea aflându-se și autostrada A7.

„Pe SAFE sunt prinse mai multe proiecte de infrastructură, definite pe regulament ca fiind cross-border utility. Ai noștri au zis că Pașcani-Siret (n.r. autostrada A7) e cross-border, pe aia o avem noi pe țeavă. Rămâne de văzut dacă (n.r. Bruxelles-ul) va aproba.

Soluția pentru ieșirea din constrângerile bugetare va fi, pe viitor, legată de modul în care țările vor reuși să-și treacă niște proiecte foarte importante de infrastructură pe bugetul de cheltuieli militare. SAFE-ul e un instrument de finanțare, dar reprezintă practic un împrumut. Ce-i drept, e un împrumut în condiții bune, dar pe care trebuie să-l dăm înapoi. Luăm bani cu (n.r. o dobândă de) 3% și cu un termen de grație, nu luăm cu 7%”, a explicat acesta.

Fost ministru al Apărării: România trebuie să îndeplinească două criterii

Potrivit lui Vasile Dîncu (PSD), fost ministru al Apărării, „România poate fi propusă în planurile europene pentru finanțare și integrare strategică dacă îndeplinește două criterii”.

„Criteriile sunt de relevanță militară – mobilitatea trupelor, transportul echipamentelor grele, sprijin logistic, comunicații securizate, stocare de combustibil și muniții – și utilitate civilă - care servesc populației, economiei și rețelelor comerciale, reducând riscul de opoziție publică și crescând valoarea investiției”, a mai explicat fostul ministru, pentru Ziare.com.

Potrivit lui Vasile Dîncu, etapele pentru integrarea finanțărilor în planuri europene sunt:

Etapa 1: inventariere și audit național al infrastructurii cu potențial militar și civil. Etapa 2: prioritizare pe criterii NATO Mobility Requirements și ReArm Europe Guidelines. Etapa 3: dosare de finanțare comună UE-NATO (CEF Military Mobility și ReArm Europe). Etapa 4: coordonare cu Polonia și Bulgaria pentru coridoare logistice integrate.

Punctele strategice unde putem investi

Potrivit lui Vasile Dîncu, propunerea pentru integrarea în ReArm Europe a infrastructurii din România cuprinde un pachet amplu de intervenții pe mai multe sectoare. În domeniul transporturilor rutiere și feroviare se urmărește modernizarea și dezvoltarea unor artere strategice.

Fostul ministru a oferit și câteva exemple.

În ceea ce privește autostrăzile și drumurile expres, România ar putea obține finanțare pentru:

A1 + coridorul Sibiu – Pitești – București – Constanța (Coridorul IV paneuropean).

A7 Ploiești – Bacău – Suceava – Siret (mobilitate rapidă spre Ucraina și Republica Moldova).

Drum expres Craiova – Pitești (putem face legătura cu uzina Ford, punând accent pe nevoia de transport militar).

Rețea feroviară modernizată pentru gabarit NATO (22,5 t/axă), viteze > 100 km/h pentru trenuri grele:

Modernizarea coridorului Constanța – București – Brașov – Oradea – frontiera Ungaria.

Linia Iași – Ungheni (conexiune cu Republica Moldova).

De asemenea, potrivit lui Vasile Dîncu, România ar mai putea atrage finanțări pentru sectorul portuar și al logisticii maritime și fluviabile:

Portul Constanța: terminale militare dedicate, capacitate Ro-Ro, adâncire bazin și digitalizare.

Porturile dunărene: Galați, Brăila, Giurgiu, Drobeta Turnu-Severin – modernizare cheuri, macarale heavy-lift.

Canalul Dunăre–Marea Neagră: creșterea adâncimii pentru nave militare auxiliare și convoaie logistice.

Mai avem și posibilitatea obținerii de finanțare pentru aeroporturi cu potențial dual. Cele care s-ar califica, potrivit fostului ministru, sunt:

Otopeni, Mihail Kogălniceanu, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași – extindere piste și hangare pentru aeronave militare grele.

Aeroporturi regionale: Tulcea, Bacău, Oradea – transformare în huburi logistice de rezervă.

În ceea ce privește infrastructura de energie, potrivit fostului ministru, putem cere finanțare pentru:

Rețea electrică de înaltă tensiune – consolidare și interconectare rapidă cu Republica Moldova și Ucraina.

Terminal GNL Constanța și infrastructura Transgaz – integrare în rețeaua europeană de gaze cu rol strategic.

Centrala nucleară Cernavodă – securitate fizică și cibernetică întărită.

În ceea ce privește comunicațiile și infrastructura digitală, Vasile Dîncu are următoarele exemple de puncte strategice:

Fibre optice și centre de date securizate (inclusiv proiecte NATO/EU cyber hub).

Rețele 5G cu redundanță pentru comunicații critice.

Sisteme satelitice și drone de supraveghere cu integrare în rețele civile (agricultură, mediu) și militare.

Iar în ceea ce privește depozitarea și logistica strategică, potrivit lui Vasile Dîncu ar trebui să investim în următoarele puncte strategice:

Centre intermodale: București, Brașov, Cluj, Iași, Timișoara.

Depozite de combustibil și muniții în zone securizate dar accesibile rețelei de transport.

