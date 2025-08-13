Asociația Pro Infrastructură avertizează: „Luna viitoare se termină banii de autostrăzi”

Asociația Pro Infrastructură trage un semnal de alarmă privind blocajele financiare iminente în domeniul infrastructurii rutiere. Potrivit organizației, „luna viitoare se termină banii de autostrăzi”, iar în contextul constrângerilor bugetare actuale, „liderii politici își pasează responsabilitatea față de șantierele de autostrăzi” și „deciziile finale pare-se că vor fi luate tot pompieristic și netransparent, în coaliție”.

Reprezentanții asociației atrag atenția că, în această situație, constructorii iau măsuri.

“În lumina constrângerilor bugetare prezente, liderii politici își pasează responsabilitatea față de șantierele de autostrăzi. Deciziile finale pare-se că vor fi luate tot pompieristic și netransparent, "în coaliție".

În degringolada creată, constructorii se repliază. Cap de listă, Umbrărescu. Nu e prima dată când face asta. În iulie 2022, amenința cu rezilierea unor contracte fiindcă autoritățile nu dădeau ordonanța necesară actualizării prețurilor care au explodat din cauza pandemiei și războiului de la graniță.

Atunci noi i-am luat prompt apărarea, pe bună dreptate. Și nu doar lui Umbrărescu, ci tuturor antreprenorilor. Era o chestiune obiectivă care, nerezolvată, ar fi dus la catastrofa rezilierii multor contracte de miliarde de euro atât pe rutier, cât și pe feroviar”, spun cei de la Pro Infrastructură.

Statul și-a achitat facturile către Umbrărescu

Aceștia subliniază că, de această dată însă, situația este diferită.

“Statul tocmai a plătit vreo 300 milioane lei către companiile din grupul UMB. Momentan, sunt emise facturi de încă 1,1 miliarde lei în total, cea mai "veche" fiind din 1 august. Într-adevăr, UMB este cel mai expus antreprenor general, în special pe A7, unde a tras foarte tare, pe cele 10 loturi dintre Buzău și Pașcani acumulând o diferență medie între progresul fizic și cel financiar de 21%. Totuși, nu este cu mult mai mare decât media uzuală, 14-15%, de pe alte șantiere de autostrăzi și drumuri expres”, arată reprezentanții asociației.

Reprezentanții Pro Infrastructură mai spun că statul nu a avut în 2025 plăți restante față de Umbrărescu și că facturile au fost achitate, în medie, la 2-3 săptămâni de la emitere, mult mai devreme de termenul contractual de plată, 60 de zile. Totuși, avertizează că mecanismul se poate bloca instantaneu “dacă Transporturile nu primesc 4-5 miliarde de lei în plus la rectificarea bugetară de luna viitoare”.

“Buba și mai mare este că nu vorbim doar de cashflow, pe termen (foarte) scurt. Așa cum v-am avertizat public din 2023, România a contractat mult prea multe proiecte rutiere majore, fapt recunoscut inclusiv de Comisia Europeană. Vedeți comunicatul nostru din 29 iunie, în comentarii deontologii acuzându-ne pe noi că suntem anti-infrastructură. Realitatea e dură: trebuie făcută o listă de priorități. Cele 5,5 miliarde de euro alocate pe domeniul rutier în Programul Transport se vor consuma prin 2027-2028 fiindcă pe ele se bat proiecte de vreo 25 de miliarde euro, dacă adunăm contractele de finanțare semnate, cererile depuse și loturile care au fost scoase recent din PNRR. Nu socotim alte tronsoane aflate în pregătire sau licitație”, transmite asociația.

Finanțările din programul militar SAFE considerate o "nălucă"

Organizația critică și introducerea în discuție a finanțării prin programul militar SAFE pentru tronsoanele A7 Pașcani–Suceava și A8 Pașcani–Iași–Ungheni: “Mai nou, ni se vinde năluca noului program militar SAFE. Dar aici România propune finanțarea A7 Pașcani-Suceava și A8 Pașcani-Iași-Ungheni, secțiuni care nu intră în cele 25 de miliarde de euro calculate de noi în paragraful anterior.”

Pro Infrastructură solicită o dezbatere serioasă, cu argumente tehnice, în care să fie consultați toți actorii relevanți și respinge “maimuțăreala cu amenințările cu ieșirea de la guvernare din cauza autostrăzilor și informațiile cu țârâita livrate presei pe surse” referitoare la „înfrânări” și „prioritizări” decise politic, fără transparență.

