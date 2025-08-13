Asociația Pro Infrastructură avertizează: „Luna viitoare se termină banii de autostrăzi”

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 13 August 2025, ora 07:41
522 citiri
Asociația Pro Infrastructură avertizează: „Luna viitoare se termină banii de autostrăzi”
Banii pentru autostrăzi se termină FOTO Facebook/Asociația Pro Infrastructură

Asociația Pro Infrastructură trage un semnal de alarmă privind blocajele financiare iminente în domeniul infrastructurii rutiere. Potrivit organizației, „luna viitoare se termină banii de autostrăzi”, iar în contextul constrângerilor bugetare actuale, „liderii politici își pasează responsabilitatea față de șantierele de autostrăzi” și „deciziile finale pare-se că vor fi luate tot pompieristic și netransparent, în coaliție”.

Reprezentanții asociației atrag atenția că, în această situație, constructorii iau măsuri.

“În lumina constrângerilor bugetare prezente, liderii politici își pasează responsabilitatea față de șantierele de autostrăzi. Deciziile finale pare-se că vor fi luate tot pompieristic și netransparent, "în coaliție".

În degringolada creată, constructorii se repliază. Cap de listă, Umbrărescu. Nu e prima dată când face asta. În iulie 2022, amenința cu rezilierea unor contracte fiindcă autoritățile nu dădeau ordonanța necesară actualizării prețurilor care au explodat din cauza pandemiei și războiului de la graniță.

Atunci noi i-am luat prompt apărarea, pe bună dreptate. Și nu doar lui Umbrărescu, ci tuturor antreprenorilor. Era o chestiune obiectivă care, nerezolvată, ar fi dus la catastrofa rezilierii multor contracte de miliarde de euro atât pe rutier, cât și pe feroviar”, spun cei de la Pro Infrastructură.

Statul și-a achitat facturile către Umbrărescu

Aceștia subliniază că, de această dată însă, situația este diferită.

“Statul tocmai a plătit vreo 300 milioane lei către companiile din grupul UMB. Momentan, sunt emise facturi de încă 1,1 miliarde lei în total, cea mai "veche" fiind din 1 august. Într-adevăr, UMB este cel mai expus antreprenor general, în special pe A7, unde a tras foarte tare, pe cele 10 loturi dintre Buzău și Pașcani acumulând o diferență medie între progresul fizic și cel financiar de 21%. Totuși, nu este cu mult mai mare decât media uzuală, 14-15%, de pe alte șantiere de autostrăzi și drumuri expres”, arată reprezentanții asociației.

Reprezentanții Pro Infrastructură mai spun că statul nu a avut în 2025 plăți restante față de Umbrărescu și că facturile au fost achitate, în medie, la 2-3 săptămâni de la emitere, mult mai devreme de termenul contractual de plată, 60 de zile. Totuși, avertizează că mecanismul se poate bloca instantaneu “dacă Transporturile nu primesc 4-5 miliarde de lei în plus la rectificarea bugetară de luna viitoare”.

“Buba și mai mare este că nu vorbim doar de cashflow, pe termen (foarte) scurt. Așa cum v-am avertizat public din 2023, România a contractat mult prea multe proiecte rutiere majore, fapt recunoscut inclusiv de Comisia Europeană. Vedeți comunicatul nostru din 29 iunie, în comentarii deontologii acuzându-ne pe noi că suntem anti-infrastructură. Realitatea e dură: trebuie făcută o listă de priorități. Cele 5,5 miliarde de euro alocate pe domeniul rutier în Programul Transport se vor consuma prin 2027-2028 fiindcă pe ele se bat proiecte de vreo 25 de miliarde euro, dacă adunăm contractele de finanțare semnate, cererile depuse și loturile care au fost scoase recent din PNRR. Nu socotim alte tronsoane aflate în pregătire sau licitație”, transmite asociația.

Finanțările din programul militar SAFE considerate o "nălucă"

Organizația critică și introducerea în discuție a finanțării prin programul militar SAFE pentru tronsoanele A7 Pașcani–Suceava și A8 Pașcani–Iași–Ungheni: “Mai nou, ni se vinde năluca noului program militar SAFE. Dar aici România propune finanțarea A7 Pașcani-Suceava și A8 Pașcani-Iași-Ungheni, secțiuni care nu intră în cele 25 de miliarde de euro calculate de noi în paragraful anterior.”

Pro Infrastructură solicită o dezbatere serioasă, cu argumente tehnice, în care să fie consultați toți actorii relevanți și respinge “maimuțăreala cu amenințările cu ieșirea de la guvernare din cauza autostrăzilor și informațiile cu țârâita livrate presei pe surse” referitoare la „înfrânări” și „prioritizări” decise politic, fără transparență.

Horoscop zilnic. Miercuri, 13 august. Zodia care primește o declarație de dragoste
Horoscop zilnic. Miercuri, 13 august. Zodia care primește o declarație de dragoste
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec:...
Cazul Cordău–Holod: Cum decade economia odată ce căile ferate sunt distruse prin indiferență. „Dacă o linie e scoasă din acte, nu mai există cale de întoarcere”
Cazul Cordău–Holod: Cum decade economia odată ce căile ferate sunt distruse prin indiferență. „Dacă o linie e scoasă din acte, nu mai există cale de întoarcere”
La marginea județului Bihor, între Cordău și Holod, o linie feroviară moartă de aproape două decenii așteaptă să îi fie decisă soarta, adică fie reconversia în pistă velo, fie...
#autostrazi, #bani, #asociatia pro infrastructura, #avertisment, #constructie autostrazi Romania , #autostrada
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000Euro pentru Kylian Mbappe
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
Adevarul.ro
Andrei Caramitru, semnal de alarma despre IQ-ul romanilor: "Se rezolva doar cu iod"

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Egiptul lucrează cu mediatorii în vederea unui armistițiu în Fâșia Gaza. Care este obiectivul
  2. Ministrul Sănătății sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca: "Era să cad de pe scaun. Este revoltător, motiv pentru care am semnat și va pleca spre Parchet întreg raportul"
  3. Tragedie pe Autostrada Bucureşti - Piteşti: O mașină a lovit glisiera mediană şi s-a răsturnat. Șoferul a murit FOTO
  4. Asociația Pro Infrastructură avertizează: „Luna viitoare se termină banii de autostrăzi”
  5. Soția fostului președinte sud-coreean a fost arestată. Ce acuzații i se aduc FOTO/VIDEO
  6. Cod galben de caniculă în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile vor atinge 36 de grade Celsius HARTĂ
  7. SUA înregistrează o nouă creștere majoră a deficitului. Nici măcar tarifele vamale impuse de Trump nu au reușit să echilibreze bugetul
  8. Anularea alegerilor din România, în raportul anual al Departamentului de Stat al SUA. "O ingerință politică în alegeri și o restricție excesivă a discursurilor politice."
  9. Gafa lui Trump, un cadou gras pentru Putin: Zelenski primește o lovitură grea
  10. Întrebările la care SNSPA, universitatea condusă de către Remus Pricopie, încă nu a răspuns