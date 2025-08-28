Ce se întâmplă în vreme de austeritate cu A8, autostrada ce trebuie să lege Moldova de Ardeal: „Demobilizare pe șantierul lui Umbrărescu”

În afară de A7 (Ploiești - Pașcani), despre care se vorbește cel mai frecvent în spațiul public, o altă autostradă deosebit de importantă pentru regiunea Moldovei este A8 (Târgu Mureș - Ungheni). Prima va lega Moldova de Muntenia, cea de-a doua Moldova de Ardeal.

Dacă A7 este într-un stadiu avansat și cel mai probabil va fi gata în 2026, în cazul A8 mai e mult de muncă. Niciun kilometru de autostradă nu a fost deschis pe tronsonul cel mai costisitor și mai dificil de realizat, din cauza reliefului muntos.

Despre Autostrada A8, cunoscută și „Autostrada Unirii”, se discută la nivel instituțional încă din anul 2007, când a fost realizat un studiu de prefezabilitate. În prezent, unele loturi sunt în lucru, altele sunt în licitație. Oricum, de la Târgu Mureș la Pod Ungheni vor fi peste 300 de kilometri de drum de mare viteză. „Șnur” ar urma să se circule abia după 2030, potrivit estimărilor specialiștilor.

Din autostrada A8, CNAIR gestionează 4 loturi care însumează în total 96 de km, după cum urmează:

Secțiunea Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (24,4 km):

Antreprenor: Nurol Insaat VE Ticaret A.S. (Turcia);

Durată contract: 30 de luni (6 luni proiectare, 24 de luni execuție);

Sursă de finanțare: Programul Național De Redresare Și Reziliență (PNRR);

Valoare contract: 2,46 miliarde de lei, fără TVA;

Dată începere proiectare: 31.05.2024;

Dată începere execuție: 15.05.2025;

Stadiu fizic: 5%.

Secțiunea Miercurea Nirajului - Sărățeni (23,4 km)

Antreprenor: Asocierea Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS - Infravis SRL;

Durată contract: 30 de luni (6 luni proiectare, 24 de luni execuție);

Sursă de finanțare: Programul Transport (PT);

Valoare contract: 2,98 miliarde de lei, fără TVA;

Stadiu: contract semnat în data de 14.05.2025.

Secțiunea Pipirig - Vânători Neamț (19,3 km):

Antreprenor: Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade;

Durată contract: 48 de luni (12 luni proiectare, 36 de luni execuție);

Sursă de finanțare: Programul Transport (PT);

Valoare contract: 2,69 miliarde de lei, fără TVA;

Stadiu: contract semnat la data de 29 aprilie 2025.

Secțiunea Leghin - Târgu Neamț (29,9 km):

Antreprenor: Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade;

Durată contract: 30 de luni (6 luni proiectare, 24 de luni execuție);

Sursă de finanțare: Programul Național De Redresare Și Reziliență (PNRR);

Valoare contract: 1,56 miliarde de lei, fără TVA;

Dată începere proiectare: 01.02.2024;

S-a emis autorizația de construcție în data de 16.01.2025;

Data începere execuție: 03.02.2025;

Stadiu actual: 15%.

„Menționăm faptul că prin PNRR avem finanțate din A8 următoarele secțiuni: Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (24,4 km) și Leghin - Târgu Neamț (29,9 km)”, a transmis CNAIR, pentru Ziare.com.

Adrian Covăsnianu, reprezentant al ONG-ului „Moldova Vrea Autostradă”, susține că finanțarea prin PNRR este un subiect închis, deja.

„Finanțarea pentru cele două capete din zona muntoasă, Târgu Mureș - Miercurea Nirajului și Leghin - Moțca, finanțarea din PNRR a fost compromisă. Din păcate, pe calendarul actual, nu ar fi greșit dacă am spune că abia după 2030 am putea circula cap-coadă pe A8, având în vedere întârzierile deja consemnate și problemele bugetare”, a precizat Covăsnianu, pentru Ziare.com.

Ce se întâmplă pe șantierele lui Dorinel Umbrărescu

Dorinel Umbrărescu uimește activiștii civici din zona de infrastructură, de data aceasta în sens negativ.

„La Podul de la Ungheni se lucrează într-un ritm corespunzător, la fel cum se întâmplă și cu turcii de la Nurol pe Târgu Mureș - Miercurea Nirajului, în ciuda pierderii finanțării din PNRR. În schimb, în mod surprinzător, am remarcat o demobilizare la UMB, pe Leghin-Târgu Neamț”, a mai punctat Covăsnianu.

De asemenea, potrivit oficialului de la „Moldova Vrea Autostradă”, există semnale potrivit cărora UMB ar urma să tureze mai tare motoarele pe A7, iar din acest motiv, lucrările în cazul A8, dar și de pe A1, A3, A0 - lotul nord, DEx Brăila-Galați ar putea consemna o ușoară demobilizare.

Pe lângă cele din „curtea” CNAIR, loturile din A8 sunt gestionate de CNIR - Compania Națională de Investiții Rutiere:

- Lotul 1C: Sărățeni - Joseni (32,4 km) – în faza de licitație, cu ofertă depusă de UMB;

- Lotul 1D: Joseni - Ditrău (14,4 km) – în faza de licitație;

- Lotul 2A: Ditrău - Grințieș (37,9 km) – în faza de licitație, ofertă depusă de UMB;

- Lotul 2B: Grințieș - Pipirig (31,5 km) – segment montan dificil, contract atribuit UMB;

- Lot Moțca - Târgu Frumos (31,5 km) - în faza de licitație;

- Lot Târgu Frumos - Lețcani (28,6 km) - în faza de licitație.

