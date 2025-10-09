Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități

Brașovul, văzut de pe Tâmpa / FOTO: Adrian Nicolae, Unsplash.com

Încă o autostradă ar urma să lege regiunea Moldovei de restul țării. După A7 (Ploiești-Pașcani), care leagă Muntenia de Moldova, A13 (Sibiu-Bacău) este mult așteptată.

De la Sibiu la Brașov se lucrează parțial. Pe o parte dintre tronsoane se lucrează, o parte se află în etapele premergătoare. Ultimele noutăți vin de pe tronsonul Brașov-Bacău, aflat în etapa studiilor de teren și a stabilirii traseului final. Potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), sunt organizate consultări publice cu autoritățile publice locale pe raza cărora va fi realizat traseul autostrăzii.

În cadrul Studiului de fezabilitate vor fi analizate mai multe variante de traseu, ținând cont de toate constrângerile existente, respectiv existența unor obiective strategice, arii protejate, a unor zone locuite sau terenuri agricole. Având în vedere aceste constrângeri, traseul ar urma să fie mai lung, de la 164 kilometri, la 170 km–172 km. Totodată, reprezentanții Companiei au precizat că forajele geotehnice au ajuns la aproximativ 14.000 de metri liniari, din 36.000 de metri liniari, câți trebuie realizați.

După finalizarea etapelor de consultări publice cu autoritățile publice locale și stabilirea traseului final va fi demarată procedura de obținere a acordului de mediu. Ariile protejate și obiectivele strategice se referă, printre altele, la: Dealul Lempeș, Munții Bodoc - Baraolt, pavilionul de la Sânpetru al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, potrivit Bună Ziua Brașov.

Studiul de fezabilitate al Autostrăzii Brașov-Bacău este realizat de Consitrans SRL. Contractul are o valoare de 81 milioane lei și o durată de 24 de luni, calculată de la data începerii activităților, septembrie 2024.

Tronsonul Brașov-Făgăraș, de aproximativ 50 de km, va costa 10,2 miliarde de lei.

„Problema este că până în 2030 nu cred că se va întâmpla ceva în teren. Vorbim despre proiecte care, în total, ajung la 25 de miliarde de euro și se bat în programul Transport, de 5,5 miliarde de euro. Acest tronson foarte important ar trebui să aibă prioritate pe următorul exercițiu financiar. Deci ar putea fi gata până în 2033-2034”, a declarat Ionuț Ciurea, de la Asociația Pro Infrastructură, pentru Digi24.

