Probleme pe șantierele României. Câți kilometri de autostradă ar putea fi gata în 2025. CNAIR a făcut ajustarea, în context de austeritate

La început de 2025, CNAIR anunța că până la final de an, 280 de kilometri de autostradă și de drum expres vor fi gata. Activiștii civici de la Asociația Pro Infrastructura (API) estimau maximum 200 de kilometri. În august, cei de la API au actualizat estimarea, în context de austeritate, la maximum 185 de kilometri. Cei de la CNAIR sunt mai optimiști și au prezentat datele, pentru Ziare.com.

După învestirea lui Nicușor Dan în funcție de președinte al României, respectiv învestirea lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria, coaliția de guvernare a stabilit măsuri de austeritate. Afacerile cu capital românesc și persoanele fizice vor fi grav afectate în 2025 și 2026, avertizează economiștii.

Oficialul de la Palatul Cotroceni a admis faptul că vremurile grele deja au început, pe fondul „Ordonanței Austerității”.

„E un moment greu în România acum, financiar. Și atunci am vrut să stau în România și Republica Moldova, pentru că sunt oameni cărora le scad salariile”, a explicat Nicușor Dan.

Probleme pe șantierele României. Frână la investiții

Nu doar scăderea puterii de cumpărare a cetățenilor este una dintre consecințele măsurilor ce au avut în ultimii ani, la timonă, în mare parte PSD și PNL. Inclusiv multe dintre investiții riscă blocajul. Pe Autostrada Moldovei (A7), în plin sezon de construcții, Dorinel Umbrărescu și-a trimis angajații în concediu forțat, din cauza plăților restante, pe care trebuie să le primească de la guvern.

API susține că nu mai sunt bani pentru investiții în infrastructura rutieră.

„Luna viitoare se termină banii de autostrăzi. În lumina constrângerilor bugetare prezente, liderii politici își pasează responsabilitatea față de șantierele de autostrăzi. Deciziile finale pare-se că vor fi luate tot pompieristic și netransparent, 'în coaliție'.

În degringolada creată, constructorii se repliază. Cap de listă, Umbrărescu. Nu e prima dată când face asta. În iulie 2022, amenința cu rezilierea unor contracte fiindcă autoritățile nu dădeau ordonanța necesară actualizării prețurilor care au explodat din cauza pandemiei și războiului de la graniță (...)”, au transmis cei de la API, pe Facebook.

Ce spune CNAIR. Drumurile care ar putea fi gata în 2025

Între timp, CNAIR a ajustat estimările pentru anul 2025. Aproximativ 220 de kilometri de drum de mare viteză - autostradă și drum expres ar putea fi gata până la anul.

„CNAIR nu comentează informațiile Asociației Pro Infrastructura. În schimb, analizând gradul de mobilizare și execuție al lucrărilor din șantierele proiectelor pe care le gestionează, CNAIR estimează că în 2025, în funcție de gradul de finanțare a lucrărilor vor fi dați în trafic 220,77 km de drum de mare viteză”, a transmis CNAIR, pentru Ziare.com.

Potrivit sursei menționate, proiectele care ar putea fi gata în 2025 sunt:

1. Autostrada A0 Sud - Lotul 3, Bragadiru – Joița (17,965 km);

2. Autostrada A0 Nord - Lotul 4, Pantelimon – Glina (4,47 km);

3. Autostrada A1 - Secțiunea 5, Curtea de Argeș – Pitești (14,65 km);

4. Autostrada Ploiești - Buzău - Lotul 2, Mizil – Pietroasele (28,35 km);

5. Autostrada Ploiești - Buzău - Lotul 3, Pietroasele – Municipiul Buzău (13,9 km);

6. Autostrada Focșani – Bacău - Lotul 1, Focșani - Domnești Târg (35,6 km);

7. Autostrada Focșani – Bacău - Lotul 2, Domnești Târg - Răcăciuni (38,78 km);

8. Autostrada Transilvania Nădășelu – Mihăiești – Zimbor (30,06 km);

9. Autostrada Transilvania Zimbor- Poarta Sălajului (12,24 km);

10. DEx6 Brăila – Galați (10,767 km);

12. DEx12 - Craiova - Pitești - Tronsonul 4 Colonești – Oarja – Pitești (12 km);

13. DEx4 A3 – DN1 Tureni (5 km).

