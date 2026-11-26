România se îndreaptă spre finalul anului 2026 cu un bilanț rutier care, deși consistent, rămâne sub așteptările oficiale. Până în noiembrie au fost dați în circulație aproximativ 72 de kilometri de autostradă, iar pentru luna decembrie au fost programate inaugurări pe A7, A3, A1 și A0, care ar putea ridica totalul anual la circa 178 de kilometri.

Asociația Pro Infrastructură estima la jumătatea anului un scenariu de aproximativ 190 de kilometri, în timp ce Ministerul Transporturilor și CNAIR mizau pe peste 250 de kilometri de autostradă și drum expres.

Ce secțiuni vor fi gata din A7

Directorul Asociației Pro Infrastructură, Ionuț Ciurea, avertiza încă din august că ținta de 250 de kilometri nu va fi atinsă, iar evaluarea sa s-a dovedit exactă. El plasa bilanțul realist în zona a 190 de kilometri, cu mențiunea că „ratarea cea mai notabilă este A7”.

„Pe A7, Umbrărescu mai are multe lucrări de făcut. Ar trebui să finalizeze până la sfârșitul anului Lotul 1 Bacău–Roman Sud, de aproximativ 30 de kilometri. Dacă ninge și zăpada rămâne, s-ar putea să nu mai fie gata nimic anul acesta. Acolo, autostrada trebuia finalizată până la Pașcani încă din noiembrie 2025”, precizează acum Ionuț Ciurea, pentru Ziare.com.

Pe Autostrada Moldovei (A7), singurul lot cu șanse reale de deschidere în decembrie este cel dintre Bacău și Roman Sud, cu o lungime de aproximativ 30 de kilometri. La finalul lunii noiembrie, stadiul de execuție pe Lotul 1 Săucești – Trifești era de 83%, iar constructorul UMB mobilizase peste 1.500 de muncitori și 900 de utilaje pe cele trei loturi ale secțiunii Bacău – Pașcani.

Ads

Oficial, CNAIR menținea obiectivul deschiderii circulației între Bacău și Roman până la finalul anului, cu restul până la Pașcani programat pentru prima parte a lui 2027, dar condiționa calendarul de vreme și de finanțare. Ciurea a fost mai tranșant în privința șanselor, arătând că UMB și-a asumat prea multe proiecte față de capacitatea sa și că, în loc să primească penalizări, primește extensii ale contractelor.

Ce secțiuni vor fi gata din A3

Pe Autostrada Transilvania (A3), perspectiva este mai bună. Două tronsoane din județul Bihor – Suplacu de Barcău – Chiribiș, cu o lungime de 26,35 de kilometri, și Chiribiș – Biharia, de 28,55 de kilometri – erau estimate pentru deschidere în decembrie, înainte de Crăciun.

Constructorul Erbașu anunța că lucrările de șantier vor fi încheiate la finalul lunii noiembrie, iar deschiderea circulației ar putea avea loc în cursul lunii decembrie, termenul contractual fiind 31 decembrie 2026. Pe lângă acestea, tronsonul Nădășelu – Zimbor, de aproximativ 30 de kilometri, era și el programat pentru a doua jumătate a lunii decembrie, ceea ce ar aduce un total de aproximativ 57 de kilometri noi pe A3 în această lună. Ciurea confirmă această estimare, dar o nuanțează prin prisma condițiilor meteorologice.

Ads

„Și Erbașu este pe final pe porțiunea Suplacu de Barcău–Chiribiș, mai are câteva lucrări de finisat, dar discuția este aceeași. Sunt aproximativ 26,5 km, dacă memoria nu mă înșală. Astfel, cei circa 30 km de pe Cluj-Napoca–Zalău și cei circa 26 km de pe Suplacu de Barcău–Chiribiș, în total aproximativ 56 km din A3, vor fi dați în folosință în decembrie”, susține Ionuț Ciurea.

Ce secțiuni vor fi gata din A1

Pe Autostrada Sibiu – Pitești (A1), Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș, de 9,86 kilometri, era finalizată în proporție de 97% încă din august, iar termenul contractual de finalizare era februarie 2027. CNAIR anunța că tronsonul ar putea fi dat în trafic încă din 2026, cu câteva luni înainte de termen, dacă ritmul se menține. Cu toate acestea, deschiderea efectivă a fost pusă sub semnul întrebării de problema personalului de întreținere pentru tunelul Momaia, iar Ciurea a criticat modul în care această lipsă a fost semnalată abia în faza finală.

„Secțiunea 4 din Sibiu–Pitești este locul în privința căruia noul ministru al Transporturilor a folosit din greșeală numele actorului Jason Momoa la trei zile după ce s-a înscăunat, confundând numele Tunelului Momaia. A vizitat șantierul realizat de PORR Construct SRL și a declarat că se vor face teste, urmând ca deschiderea să aibă loc în noiembrie. Din punct de vedere contractual, compania și-a făcut datoria: termenul de finalizare era în februarie–martie anul viitor, iar lucrările sunt înainte de termen.

Ads

Deși ministrul anunța deschiderea în noiembrie, acum nu mai dorește acest lucru, pentru că nu există personal de întreținere la tunel. Este inexplicabil cum a observat acest lucru abia spre final, iar vina pentru lipsa personalului de întreținere aparține exclusiv CNAIR”, a precizat Ionuț Ciurea.

Vor fi gata lucrări și pe A0

Pe Autostrada de Centură a Bucureștiului (A0 Nord), situația este similară cu cea de pe A7: o deschidere parțială în locul unei inaugurări complete. Din Lotul 1 Joița – Corbeanca, de 17,5 kilometri, ar urma să fie deschiși în decembrie doar primii 10 kilometri, care asigură conexiunile cu DN1A și DN7, în timp ce ultimii 7 kilometri, care leagă semi-inelul nordic de A1, sunt programați pentru aprilie 2027. Ciurea plasează această amânare în contextul unor tensiuni politice care au împiedicat o inaugurare parțială încă din vară.

„Vom avea gata doar o porțiune din A0. Tot lotul ar fi trebuit să fie finalizat, însă compania de drumuri nu a presat constructorul și nici nu a dorit deschiderea parțială, deși aceasta era posibilă încă din vară. Bănuim că inaugurarea a fost întârziată de tensiuni politice, ceea ce este păcat, pentru că anul putea fi încheiat cu inelul complet. Ciotul dintre DN7 și A1 va fi gata, cel mai probabil, în primăvara anului următor”, a declarat Ionuț Ciurea.

Ads

Bilanțul anului 2026 în ceea ce privește autostrăzile

În final, bilanțul anului 2026 rămâne unul al ocaziilor ratate, mai degrabă decât al recordurilor. Decembrie va aduce, cel mai probabil, aproximativ 106 kilometri noi de autostradă, ceea ce ar putea reprezenta cea mai prolifică lună din istoria infrastructurii rutiere românești, dar totalul anual se va opri în jurul a 178 de kilometri, sub ținta de 250 de kilometri asumată de autorități. Ciurea rezumă această realitate cu o concluzie care evită atât optimismul oficial, cât și pesimismul radical.

„Per total, nu vom atinge anul acesta 200 de kilometri noi de autostradă, dar vom ajunge aproape de această bornă. Vom avea un an cu realizări similare celor din 2024, deși se presupunea că vom doborî record după record. Multe proiecte vor rămâne de finalizat până anul viitor”, a precizat Ionuț Ciurea.

Pentru șoferi, diferența dintre 178 și 250 de kilometri se traduce prin drumuri care rămân în continuare ocolite, iar pentru Guvern, printr-o nouă dilemă: poate fi menținut ritmul de pe finalul anului 2026 fără o reformă reală a modului în care CNAIR gestionează contractele, penalitățile și termenele?

Ads