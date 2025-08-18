România, față în față cu un mare paradox. Politolog: „Când autostrăzile alungă dezvoltarea”

Politologul Sorin Ioniță atrage atenția asupra unui efect paradoxal al modernizării infrastructurii. Fluidizarea transportului poate, în anumite cazuri, să accelereze depopularea și să slăbească dezvoltarea locală a regiunilor sărace.

Plecând de la exemple din Italia, el notează că, atunci când regiuni defavorizate au primit autostrăzi moderne, acestea au facilitat migrarea către zone mai avansate, transformând, în practică, transportul într-un factor care nu egalizează nivelul de dezvoltare dintre regiuni, ci, dimpotrivă, favorizează plecarea investitorilor în zonele considerate mai înstărite.

Aplicând aceeași logică la litoralul românesc, Ioniță observă că drumurile rapide care scurtează timpul de deplasare din București contribuie la transformarea stațiunilor în destinații pentru escapade de weekend.

Postarea completă

„Când autostrăzile alungă dezvoltarea

Există studii care arată că atunci când s-a făcut infrastructura modernă de transport în Mezzogiorno, depopularea și migrarea businessului către zone mai dezvoltate ale Italiei s-au accelerat. Cumva paradoxal și invers față de ce se aștepta. Deci transportul mai fluid a funcționat ca un anti-egalizator, favorizând plecarea și pentru puținul care era.

E posibil ca asta să se întâmple și cu litoralul românesc, pe actualul trend accelerat spre destinație de weekend. De ce să mai stai o săptămână când ajungi aici în 2+ ore pe autostradă din București, iar o noapte, maxim două, e arhisuficient pentru ce oferă locul, adică foarte puțin, obiectiv vorbind (lasă jelaniile-clișeu cu cazarea și masa, că nu de ele zic acum, ci de ce face omul după ce doarme și mănâncă).

Nu se întâmplă doar în Mamaia, de care s-a mai zis, dar chiar în 2 Mai și Vama, care au alt profil, dar tot se pustiesc vizibil duminică după prânz, în vârf de sezon, căzând într-o atmosferă jalnică, cu localuri goale și lume rară care face gunoiul mai vizibil. Efectiv, n-ai ce face mai mult de 1-2 zile.

Există și alte cauze pentru alunecarea în modelul "destinație pentru un quickie de weekend", de la retragerea subvenției bugetare pentru Horeca (cupoanele) până la problemele de calitate semnalate permanent. Dar n-aș exclude nici efectul autostrada-alungă-dezvoltarea, care nu se aplică în toate cazurile, dar în unele da. De studiat mai departe. Discuss ..”, a scris Sorin Ioniță, pe Facebook.

