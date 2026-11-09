Câți kilometri de autostradă vor fi gata în 2026. Anunțul ministrului Transporturilor: „Acestea sunt prioritățile”

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a declarat luni, 9 noiembrie, într-o conferință de presă, că printre prioritățile sale se află finalizarea A7 până la Pașcani și operaționalizarea SAFE pentru a continua Autostrada Moldovei de la Pașcani la Suceava. El a anunțat că până la sfârșitul anului ar putea fi dați în folosință 138 de kilometri de autostradă.

„În perioada următoare, prioritățile mele sunt următoarele: finalizarea Autostrăzii A7 până la Pașcani și operaționalizarea SAFE pentru a continua Autostrada Moldovei de la Pașcani la Suceava. Evident, obținerea acordului de mediu revizuit pe secțiunea montană a autostrăzii Pitești-Sibiu, stabilirea strategiei de abordare a proiectului Bala 2 și demararea negocierilor la nivel european pentru noul cadru financiar multianual, din care, evident, ne dorim să avem o sumă consistentă la Ministerul Transporturilor”, a declarat ministrul Transporturilor, într-o conferință de presă.

El a prezentat prioritățile Companiei Naționale de Drumuri pentru următoarea jumătate de an.

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„Ca și priorități generale pe următoarele șase luni pentru Compania Națională de Drumuri: asigurarea banilor din bugetul de stat pentru continuarea lucrărilor pe proiectele care au fost finalizate din PNRR până la 31 august 2026, asigurarea fondurilor pentru proiectele în derulare prin programul Transport, finalizarea licitațiilor și semnarea contractelor pentru proiectele care sunt acum în așteptare și, evident, stabilirea clară a proiectelor noi pe care le-am putea lansa”, a afirmat Ștefan-Ovidiu Popa.

El a anunțat care sunt drumurile care vor fi deschise până la sfârșitul acestui an.

„Aveam 138 de kilometri, o să avem cu 10 kilometri mai puțin dacă nu reușim să rezolvăm această problemă cu secțiunea 4 de la Curtea de Argeș la Tigveni. Avem autostrada de centură a Capitalei - A0 din lotul 1 să dăm în trafic 10 kilometri din cei 17,5 kilometri. Practic, facem legătura DN 1 cu DN 7. Rămâne pentru primul trimestru al anului viitor să facem legătura A1 cu DN 7. A3 de la Nădășelu la Zimbor, plus viaducte - 30 de kilometri. Tot din A3 avem Suplacu-Chiribiș - 26,35 de kilometri. Pe A7, de la Bacău la Pașcani vom da loturile 1 și 2 - 49,3 kilometri de la Pașcani până în zona municipiului Roman și drumul expres Brăila-Galați - 0,76 de kilometri. În total avem în acest an aproximativ 200 de kilometri. Până acum au fost dați în circulație 71 de kilometri”, a mai afirmat ministrul Transporturilor.

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