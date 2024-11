Încă 32 de kilometri dați în circulație pe Autostrada Moldovei. Premierul Ciolacu: „Până la final de an, 130 de kilometri pe A7". Drumurile care vor fi gata în 2024 și planificarea pentru 2025

Anunț major din sfera investițiilor în infrastructura rutieră: săptămâna viitoare se dau în trafic încă 32 de kilometri, pe Autostrada Moldovei, iar până la final de an, în total 130 de kilometri, a transmis premierul Marcel Ciolacu.

„Așa cum am promis, săptămâna viitoare se va da în circulație tot drumul de la Buzău până la Râmnicu Sărat, se va circula pe autostradă. Luna viitoare se va circula de la Buzău până la Focșani. Până la final de an se va putea circula pe toți cei 130 de kilometri din Autostrada Moldovei, urmând cei 50 de kilometri de la Ploiești spre Buzău, urmând ultimul lot, cel cu licitațiile, cu contestațiile, dar am văzut că se lucrează într-un ritm susținut. Nici nu recunoști intrarea în Buzău, dinspre Spătaru. O să continuăm în același ritm. Eu vreau să felicit din nou constructorul, pentru că s-a încadrat în toți termeni. Aceste loturi trebuiau finalizate în 2025, s-a terminat mult mai repede", a declarat Ciolacu.

Ce autostrăzi și drumuri expres vor fi gata în 2024

Sorin Grindeanu a oferit mai multe informații despre șantierele aflate în lucru, la nivel național.

„Miercuri, în data de 20, se va circula și pe aceste două loturi, cel de la Focșani a fost dat în circulație săptămâna trecută. Cred că vă interesează și lotul de mijloc, lotul 3, care va fi dat în circulație în decembrie.

Toate cele patru loturi vor fi date în circulație, plus cele două, așa cum a zis domnul prim-ministru, de la Dumbrava până la Pietroasele. Ne vom muta și în sud, aproximativ 40 de km de drum expres între Craiova și Pitești vor fi dați în trafic înainte de 1 decembrie, ceea ce e un lucru important și pentru zona de sud, urmând ca în luna decembrie, după 10 decembrie, dincolo de lotul 3 de aici, să dăm în circulație de alți 16 kilometri care vor fi dați în circulație de la Pitești spre Curtea de Argeș. E foarte important, deși termenul e august 2025.

Trebuie construim cât mai mult și pe Pitești - Sibiu. Cei 16 kilometri vor fi dați în circulație până pe 10 decembrie. Până la sfârșitul anului, eu spun că 180 de kilometri de autostradă și drum expres vor fi dați în circulație. Felicit constructorul. Ca de obicei, au făcut treaba foarte bine. Asta nu înseamnă că loturile rămase - și mai au de la Focșani în sus, nu vor fi abordate la fel de serios cum au fost abordate și acestea patru de aici. Astfel, la anul, aproape lunar va fi dat în circulație câte un nou lot spre Pașcani, pe A7, aceste loturi finanțate din PNRR", a declarat ministrul Transporturilor.

