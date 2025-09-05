Probleme la unul dintre cele mai spectaculoase noduri rutiere din România. Explicația CNAIR VIDEO

Autor: Dan Stan
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 10:32
1058 citiri
Probleme la unul dintre cele mai spectaculoase noduri rutiere din România. Explicația CNAIR VIDEO
Șantier A10, A1, septembrie 2025 / captură YouTube, AlexCdrone

Pasionații de infrastructură rutieră au depistat probleme la unul dintre cele mai spectaculoase noduri rutiere din România, cel de la „joncțiunea” A10 cu A1. Constructorul lotului aflat deja în circulație (A10) pare că execută lucrări sub pasaj.

„Autostrada A10 – Probleme la pasajul peste autostrada A1”, scrie autorul imaginilor filmate în data de 2 septembrie 2025.

Reprezentanții CNAIR au explicat că lucrările la nodul inclus în lotul 1 al A10 Sebeș – Turda se execută pe garanție.

„Constructorul trebuie să rezolve o problemă legată de rotirea unei culei și să repună pe poziție aparatele de reazem”, au declarat reprezentanții CNAIR, pentru Economica.net.

Autorul imaginilor amintește că, pe 21 iulie 2025, DRDP Cluj anunța, printr-o postare pe Facebook, că breteaua numărul 2 care face parte din nodul rutier Sebeș, între autostrăzile A1 și A10 se închide.

„Se instituie restricții de circulație pe breteaua 2 a Nodului Rutier Sebeș (A1 Deva – A10 Alba). Se efectuează lucrări la Pasajul PN02 peste autostrada A1. Conducătorii auto care circulă pe A1 dinspre Deva și doresc să intre pe A10 vor fi direcționați să utilizeze ieșirea de pe autostradă la Nodul Sebeș, prin sensul giratoriu. Lucrările vor fi executate de Impresa Pizzarotti, în perioada de garanție. Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră temporară!”, este anunțul postat online de DRDP Cluj, în 21 iulie.

Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda (A10) a fost deschis parțial circulației în decembrie 2020. Mai exact, este vorba de inaugurarea a 15 kilometri din cei 17 kilometri ai tronsonului. Restul tronsonului, inclusiv nodul rutier Sebeș, a fost inaugurat în 2021, amintește sursa citată.

