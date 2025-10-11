2025, an cu vreme bună de lucru pe marile șantiere. „Constructorii au finalizat lucrările mai devreme”. Drumurile menționate de CNAIR

2025 a fost un an bun pentru lucru pe șantiere, susține CNAIR. Astfel, unii constructori au bifat un avans mai mare decât cel prognozat.

„Având în vedere faptul că până acum vremea a fost favorabilă lucrărilor în șantiere, ritmul acestora a fost mulțumitor, în multe cazuri, în funcție de mobilizarea antreprenorilor, lucrările au avansat corespunzător. Sunt șantiere unde s-a profitat de condițiile atmosferice favorabile, constructorii s-au mobilizat și au finalizat lucrările mai devreme față de termenele contractuale. De exemplu, Secțiunea 5 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, respectiv Tronsonul 1 al DEx Craiova - Pitești.

Trebuie menționat și faptul că mobilizarea constructorului și vremea bună au făcut posibil ca lucrările de construcție ale secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu – Pitești să înregistreze un avans considerabil, ceea ce ne face încrezători că în cursul anului viitor (2026) se va deschide circulația și pe acestă secțiune, deși termenul contractual de finalizare este anul 2027”, a transmis purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, pentru Ziare.com.

Fenomenele meteo extreme, rare în 2025

Ultima săptămână a fost marcată de ploi, vânt și frig, la nivelul României. Alertele meteo de cod roșu, mesajele RO-Alert s-au dovedit a fi întemeiate, în anumite localități. În altele, cerul a fost senin și a fost maximum o ploaie mocănească. Unele lucrări de pe marile șantiere au avut de suferit, dar fără evenimente severe, majore, notabile.

CNAIR a explicat pentru Ziare.com cum au fost afectate lucrările de pe șantierele autostrăzilor și drumurilor expres aflate în lucru.

„Condițiile meteorologice nefavorabile afectează activitatea din șantiere, fiindcă un număr mare de lucrări nu pot fi efectuate decât în anumite condiții de temperatură, umiditate, ninsoare etc. Cele mai afectate tipuri de lucrări sunt cele de așternere asfalt, betonare, armare etc”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției.

CNAIR a actualizat lista lucrărilor care vor fi gata în 2025. În total, aproape 132 de kilometri de drum de mare viteză vor fi trecuți în acest an ca finalizați - VEZI AICI.

