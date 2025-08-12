Un mare șantier al României zace „abandonat”. Umbrărescu a trimis oamenii în concediu forțat: „Nema bani, nema muncă” VIDEO

Autor: Dan Stan
Marti, 12 August 2025, ora 14:11
241 citiri
Un mare șantier al României zace „abandonat”. Umbrărescu a trimis oamenii în concediu forțat: „Nema bani, nema muncă” VIDEO
Șantier Autostrada A7 - Focșani-Bacău Lot 1&2 - Nod Rutier Pufești, august 2025 / Skysraper RO - captură YouTube

Măsurile de austeritate stabilite de Guvernul Bolojan au generat îngrijorare în rândul persoanelor fizice, dar și juridice. Printre companiile care ar fi blocat lucrările se numără cele gestionate de către Dorinel Umbrărescu, românul care lucrează la construcția Autostrăzii Moldovei (A7).

Pasionații de infrastructură au realizat un videoclip cu drona, pe A7, zona Focșani-Bacău. În plin sezon al construcțiilor, muncitorii UMB lipsesc de pe șantiere, potrivit imaginilor capturate în data de 11 august. Lucrătorii se află în concediu forțat, din cauza blocajului financiar. Activitatea ar urma să fie reluată abia pe data de 18 august.

Internauții și-au exprimat deja revolta, în social media:

- „Nema bani, nema muncă”;

- „Mulțumesc pentru filmare! Eu nu pot să înțeleg, se spune că s-au pierdut bani din PNRR datorită faptului că nu a fost respectată legislația europeană referitoare la achizițiile publice. În cazul acesta, chiar nimeni nu răspunde?”;

- „Trist să văd că șantierul este părăsit”;

- „Din păcate, încă o săptămână pierdută!”.

