Cătălin Drulă, care a fost timp de 9 luni ministru al Transporturilor, a spus marți, 26 iulie, că lucrările autostrăzile Moldovei avansează foarte încet.

”Dincolo de anunțuri triumfaliste: autostrăzile Moldovei avansează în ritm de melc.

Nu se lucrează pe niciun metru de autostradă în Moldova - aceasta este realitatea cruntă pe care o desenează ministrul Sorin Grindeanu”, a explicat Cătălin Drulă.

41% din autostrăzile A7 și A8 ”nu sunt lansate în licitație”

El a vorbit despre fiecare autostradă în parte.

”A7 - coloana vertebrală a Moldovei de la Pașcani la Ploiești - ar însemna 320 km de autostradă de la nordul la sudul regiunii și este cel mai mare proiect rutier din toate PNRR-urile din Ttoate statele Uniunii Europene.

Un proiect evaluat la 3 miliarde de euro - este mai mult decât a investit România în total în autostrăzi în ultimii 10 ani.

A8 - autostrada care traversează munții - cu sectoarele Tg. Mureș - Miercurea Nirajului și Leghin - Tg. Neamț are și ea finanțare în PNRR.

Cu toate acestea, 41% din aceste două autostrăzi nu sunt lansate în licitație și se îndepărtează pe zi ce trece de atragerea banilor din PNRR”, a explicat fostul ministru.

Stadiile lucrărilor pe autostrăzile Moldovei

”Anul trecut am reușit cu eforturi uriașe de negociere să conving Comisia Europeană să finanțeze A7 Ploiești - Pașcani. La fel și sectoarele A8 dinspre Tg. Mureș și Tg. Neamț - Autostrada Unirii Moldova - Transilvania. A8 e o autostradă despre care s-a vorbit mult, s-au dat legi, au fost proteste, s-au făcut și desfăcut studii de fezabilitate, însă prima cărămidă reală a fost obținerea fermă a finanțării europene.

Apoi am lansat licitația de lucrări pentru primul tronson din A7 Ploiești - Buzău și am lăsat în septembrie celelalte sectoare din A7 și A8 în etapa de proiectare la 90%.

Sorin Grindeanu le-a primit pe tavă gata de licitat în câteva săptămâni. Decizia lui strategică a fost însă să condamne Moldova la cine-știe-câți ani în plus fără autostrăzi.

Mai jos, radiografia completă a tuturor blocajelor pe proiecte rutiere din Moldova:

A7, coloana vertebrală a Moldovei de la Siret până la Ploiești

Pe primul tronson Ploiești - Buzău lansat în licitație de lucrări în iunie 2021 (acum 14 luni!) doar 2 din cele 3 loturi sunt contractate, însă nu au început lucrările în niciun punct.

Următorul sector până la Focșani a fost într-un final licitat în iarnă, dar nu avem niciun câștigător desemnat.

Mai departe, aproape 100km din mega-proiectul A7-PNRR pe sectorul Focșani - Bacău nu e licitat nici până azi, iar licitația pentru ultimul tronson între Bacău și Pașcani a fost lansată abia în această săptămână.

Iar pe ultimele sectoare Pașcani - Suceava - Siret proiectarea ar trebui să fie gata în această toamnă, însă sunt departe de a termina până și studiile de teren ce bat de luni de zile pasul pe loc, ce să mai vorbim despre proiectare sau obținerea acordului de mediu.

Autostrada Unirii A8 Tg. Mureș - Tg. Neamț - Iași - Ungheni

Sectoarele de circa 60 km pe care le-am prins la finanțare în PNRR Tg. Mureș - Miercurea Nirajului și Leghin - Tg. Neamț nu au acord de mediu, nu au studiu de fezabilitate finalizat și, drept urmare, nu au fost lansate licitațiile pentru lucrări.

Sunt cele mai avansate din întreaga autostradă A8, le-am lăsat anul trecut în același stadiu și doar din cauza incompetenței comasate la Ministerul Transporturilor nu avem azi licitate și contractate pentru lucrări primele tronsoane din A8 Moldova - Transilvania.

Pe tronsonul greu de munte dintre Miercurea Nirajului și Leghin investigațiile geotehnice de teren au fost abandonate și, în consecință, proiectarea e în pom.

De la Tg. Neamț la Iași și mai departe la granița cu Rep. Moldova nu sunt în stare Grindeanu cu ”experții” lui să aprobe nici măcar traseul final, deși conform contractului semnat în aprilie 2021 studiile de teren și proiectarea ar trebui să se apropie de final și să vorbim deja despre licitația de lucrări.

Trecerea graniței prin podul peste Prut de la Ungheni e și ea dată uitării, Sorin Grindeanu nefiind capabil să obțină un acord de mediu într-un an de zile pentru un singur pod.

Zero proiectări de drumuri expres și lucrări înghețate la centuri ocolitoare în Moldova

De proiectarea drumurilor expres Bacău - Piatra Neamț sau Tișița - Albița nu se mai aude nimic, le-a băgat Grindeanu și pe astea la sertar, deși la ora asta trebuiau să fie în licitație pentru lucrări. Iar centurile ocolitoare la Tecuci și Bârlad sumarizează neputința acestor incompetenți: zero mobilizare, zero progres, zero interes pentru binele cetățenilor”.

