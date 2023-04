Licitație importantă pentru cel mai greu tronson al Autostrăzii Sibiu – Făgăraș. Se caută supervizor pentru lucrări

CNAIR a scos la licitație contractul pentru supervizarea lucrărilor pe Lotul 1 al autostrăzii Sibiu – Făgăraș, fiind cel mai dificil dintre cele 4 loturi.

Tronsonul Boița – Avrig are o lungime de 14 kilometri, include nodul rutier de la Boița și 18 lucrări de artă, poduri, pasaje viaducte, conform Economedia.

Podul în arc peste râul Olt are o lungime de 203 metri, podul peste linia de tren și Drumul Comunal 60 are 566 metri, un alt pasaj peste CF și DJ 105 G are 727 metri, iar cel mai lung este viaductul de 911 metri de la Nodul Rutier Boița peste breteaua 3 și DN 7, potrivit sursei citate.

Lotul 1 este cel mai scump dintre cele 4 loturi, cu un cost pe care CNAIR l-a estimat între 2 și 2,4 miliarde lei.

Contractul pentru supervizarea lucărilor pe Lotul 1 are o valoare cuprinsă între 49 și 57 milioane lei, iar durata este de 182 de luni pentru că include și garanția.

Cele 7 noduri ale secțiunii Sibiu – Făgăraș sunt la Boița, Avrig, Arpașu, Victoria, Sâmbăta, Ileni și Făgăraș.

Autostrada Sibiu – Făgăraș are 68 kilometri (cu 5 km drum de legătură Lot 4), cuprinde 4 loturi, iar durata este de 48 de luni din care primele 12 pentru proiectare și 36 de luni pentru șantier.

Tronsonul 1 Sibiu (Boița) – Avrig – Mârșa, lungime 14 kilometri și valoare estimată între 2 și 2,4 miliarde lei.

Tronsonul 2: Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1), în lungime de 19,92 km și cu o valoare estimată între 1,7 și 2 miliarde lei.

Tronsonul 3: Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ 105B), în lungime de 17,61 km și cu o valoare estimată de 1,836 miliarde lei și 2,1 miliarde lei.

Tronsonul 4: Sâmbăta de Sus (DJ 105B) – Municipiul Făgăraș (cu o lungime de 16,26 km) și Drum de legătură cu DN1 (cu o lungime de 5,65 km), cu o valoare totală estimată 1,1 și 1,37 miliarde lei