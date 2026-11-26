Mașinile de mici dimensiuni, care pot fi conduse în unele țări europene de la vârsta de 14 ani, câștigă tot mai mult teren pe piața auto. Inițial destinate persoanelor în vârstă din zonele rurale sau celor care și-au pierdut dreptul de a conduce, aceste vehicule atrag acum tot mai mulți adolescenți, în special datorită modelelor electrice.

În Franța, numărul înmatriculărilor de micro-mașini a crescut de la aproximativ 13.000 în 2019 la circa 25.000 anul trecut. La nivel european, vânzările s-au dublat în ultimii cinci ani, de la 30.000 la aproximativ 60.000 de unități.

Un rol important l-a avut lansarea modelului electric Citroën Ami, în 2020, care a schimbat imaginea unui segment auto considerat până atunci unul de nișă. În prezent, adolescenții reprezintă aproximativ un sfert din totalul cumpărătorilor de micro-mașini din Europa.

Libertate de mișcare pentru adolescenți

Selena Buse are 16 ani și conduce un Citroën Ami. Pentru adolescenta dintr-o localitate rurală din Franța, vehiculul a devenit o soluție esențială pentru deplasările zilnice.

„L-am cumpărat pentru că aveam mare nevoie de el ca să ajung la școală. Îl folosesc și pentru a-mi vizita prietenii în weekend. Este indispensabil în zonele rurale, așa cum este cea în care locuiesc”, spune ea.

În Franța, adolescenții pot conduce astfel de vehicule de la 14 ani, dacă obțin certificatul de siguranță rutieră și urmează opt ore de pregătire. Reguli similare există și în Italia.

În Germania și Spania, vârsta minimă este de 15 ani, iar în Regatul Unit, de 16 ani.

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Aceste vehicule sunt încadrate în categoria cvadriciclurilor motorizate, fiind considerate, în esență, mopede cu patru roți.

În mașina Selenei, viteza maximă este de 45 km/h. Diferența față de traficul obișnuit poate crea însă situații neplăcute.

„Când circul pe drumuri mai rapide și este mult trafic, șoferii din spatele meu claxonează uneori, dar nu pot merge mai repede”, povestește adolescenta.

O alternativă pentru persoanele care locuiesc la țară

Micro-mașinile nu sunt însă o noutate pe piața europeană. De mai mulți ani, ele reprezintă o soluție de mobilitate pentru persoanele în vârstă din mediul rural, dar și pentru cei care și-au pierdut permisul de conducere.

Daniel Laprès, în vârstă de 77 de ani, conduce un model produs de compania franceză Aixam, unul dintre principalii producători europeni din acest sector.

El și soția sa s-au mutat din Paris într-un sat francez în urmă cu doi ani. De origine canadiană, Laprès nu și-a preschimbat la timp permisul de conducere străin cu unul francez și și-a pierdut dreptul de a conduce.

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În capitală, acest lucru nu reprezenta o problemă majoră, deoarece putea folosi transportul public. Într-o localitate rurală, însă, lipsa unei mașini a devenit o dificultate.

„Am încercat să ne descurcăm folosind taxiurile, dar a fost un dezastru. Apoi am aflat că există posibilitatea de a conduce un astfel de vehicul fără permis și am găsit exact soluția de care aveam nevoie. Este ieftin, costurile de utilizare sunt reduse, formalitățile administrative sunt minime și poți obține asigurare”, explică el.

Totuși, șoferul recunoaște că nu se simte la fel de protejat ca într-o mașină obișnuită.

„Sunt puțin mai mult decât niște cutii de tablă pe roți. Sigur, nu mergi cu viteză, dar ceilalți șoferi pot merge”, spune Laprès.

Micro-mașinile nu au voie să circule pe autostrăzi, iar utilizarea lor pe drumurile naționale poate fi riscantă, din cauza diferențelor mari de viteză față de celelalte vehicule.

„Circuli pe drumurile naționale pe riscul tău. Am făcut asta o singură dată și nu o voi mai repeta niciodată. Pe drumurile unde limita de viteză este de 110 km/h, toate vehiculele te depășesc, inclusiv camioanele mari. Vin foarte repede din spate și este înfricoșător”, povestește acesta.

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Producătorii tradiționali profită de interesul pentru micro-mașini

Intrarea grupului Stellantis, prin marca Citroën, pe această piață de nișă a reprezentat, în mod surprinzător, o oportunitate și pentru producătorii francezi consacrați, precum Aixam și Ligier.

Tom Faget, director de vânzări și marketing al Aixam, spune că vizibilitatea oferită de un grup auto internațional a contribuit la popularizarea întregului segment.

„Suntem specializați în această nișă și știm foarte bine ce avem de făcut, dar nu aveam capacitatea de comunicare a unei multinaționale precum Stellantis. Ei au ajutat publicul să înțeleagă că în Franța poți conduce un asemenea vehicul de la 14 ani, iar în Germania de la 15 ani. Au făcut piața mult mai vizibilă”, afirmă acesta.

Aixam a investit 30 de milioane de euro în extinderea capacității de producție din Franța. Compania înregistrează creșteri ale vânzărilor și în alte state europene, chiar dacă piața franceză încetinește.

În paralel, producătorii dezvoltă modele tot mai sofisticate, unele dintre ele ajungând să coste aproape cât o mașină convențională de mici dimensiuni.

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Adolescenții reprezintă tot mai mult viitorul pieței

La compania Ligier, schimbarea cea mai importantă este legată de profilul clienților.

Romain Illegems, director de marketing al producătorului, spune că micro-mașinile nu mai sunt cumpărate doar de persoanele care nu au alte alternative de transport.

„Am trecut de la o mobilitate impusă oamenilor la una pe care aceștia o aleg. În trecut, aceste vehicule erau folosite pentru că oamenii aveau nevoie să se deplaseze și nu aveau transport public sau nu dețineau permis de conducere”, explică el.

„Astăzi, adolescenții le aleg în locul scuterelor și mopedelor, pentru că sunt mai sigure și oferă o protecție mai bună împotriva condițiilor meteorologice. Tinerii reprezintă acum 40% dintre clienții noștri”, adaugă Illegems.

Micro-mașinile au însă și limite evidente: pot transporta doar două persoane, nu pot depăși viteza de 45 km/h și nu au acces pe autostrăzi.

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