Bruno Martini, fost portar al echipei Frantei, a murit la 58 de ani

Format la Auxerre in anii 1980, portarul a jucat la Auxerre si Montpellier.El a evoluat si in nationala Frantei, avand 31 de selectii in perioada 1987 - 1996, participand la Campionatele Europene din 1992 si 1996.Bruno Martini a fost apoi director tehnic al federatiei franceze din 1999 si antrenor cu portarii la succesul Frantei la Euro-2000.