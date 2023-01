Avalanșă de proporții în Tibet. 28 de oameni au murit VIDEO

Cel puţin 28 de persoane au murit într-o avalanşă care s-a produs în zona localităţii Nyingchi, din regiunea sud-vestică a Tibetului, a anunţat agenţia chineză Xinhua, citată de Reuters.

Operaţiunile de salvare la faţa locului s-au încheiat, a precizat Xinhua vineri seara. Autorităţile locale au trimis în total 1.348 de persoane şi 236 de echipamente pentru a ajuta la excavarea unui tunel de salvare de 7,5 kilometri, potrivit Xinhua.

Au fost găsiţi 53 de supravieţuitori, dintre care cinci sint grav răniţi, a relatat Global Times, citând un oficial al guvernului local din regiunea din vestul Chinei.

Avalanşa a avut loc pe o porţiune de drum între satul Pai din comitatul Mainling şi ieşirea din tunelul Doxong La din comitatul Medog, marţi, în jurul orei locale 20.00, fiind blocaţi oamenii şi vehicule.

Cu o înălţime de aproape 4.500 de metri, muntele Doxong La are pante abrupte, iar secţiunea Doxong La a drumului este accidentată. Avalanşa a fost declanşată de vântul puternic în condiţiile în care vremea se încălzeşte.

BREAKING! At least 28 people killed, 5 injured in avalanche on a highway in Tibet, China. pic.twitter.com/5rvmV3KrtP