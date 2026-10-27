Cine ar putea beneficia de un avans de doar 5 la sută la locuință. Schimbările pregătite pentru programul „Noua Casă”

Senatul a adoptat, luni, o propunere legislativă care le permite tinerilor cu vârsta de până la 35 de ani să achite un avans minim de 5% pentru achiziția unei locuințe prin programul „Noua casă”, în cazul în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.000 euro și 140.000 euro, față de 15% cât este prevăzut în prezent.

Proiectul a fost adoptat cu 102 voturi „pentru” și o abținere și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind implementarea programului „Noua casă”.

În prezent, programul prevede un avans minim de 5% pentru finanțările de până la 70.000 de euro, echivalent în lei, și de 15% pentru cele cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro, echivalent în lei.

Actul normativ prevede că beneficiarii care nu au împlinit vârsta de 35 de ani la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare pot opta, prin derogare, pentru un avans de minimum 5% din prețul de achiziție și în cazul în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.000 euro și 140.000 euro.

Senatorul PSD Daniela Mihai a afirmat că această inițiativă sprijină accesul tinerilor la o locuință în condiții echitabile, contribuie la formarea de noi familii și la reducerea presiunii pe piața chiriilor.

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„Măsura are un caracter inclusiv, vizând tot mai mult categoria cu venituri stabile, dar fără capital acumulat. Această propunere legislativă a mai fost folosită și în guvernări la anterioare ale PSD, fiind implementată la nivel național ca schemă de sprijin pentru ocupare și mobilitate, prin construcția de locuințe de serviciu pentru medici și profesori. Este importantă facilitarea accesului la o locuință pentru tineri pe termen lung. Este esențial să creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noștri, astfel încât aceștia să își dorească să rămână în țară și să aibă propria locuință pentru a putea să-și întemeieze o familie”, a spus aceasta.

Senatorul AUR Cătălin Silegeanu a spus că „orice măsură care vine în sprijinul tinerilor români alungați peste hotare de salariile mici și condițiile grele de muncă este binevenită”.

„Coborârea avansului minim la cumpărarea unei locuințe cu valoare cuprinsă între 70.000 și 140.000 euro de la 15% la 5% sună foarte bine pentru agenții imobiliari, constructori și notari, care s-ar bucura de o plajă mai largă de clienți, însă adevărul este că nu mulți tineri țintesc pe locuințe de 80.000 - 100.000 euro sau chiar 140.000 euro. Măsura merită susținută, însă va trebui pe viitor să ne gândim și la categoria celor mai mulți care au nevoie de cu totul alt sistem de creditare”, a spus Silegeanu.

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Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională.

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