Avarie majoră în București. Zonele în care nu este apă caldă

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 21:59
Termoenergetica anunţă o avarie FOTO Pixabay

Termoenergetica București anunță că duminică, 17 august, s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.

Potrivit companiei, din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice. Se estimează că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopții de luni spre marți, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță.

”Astăzi, 17 august 2025, s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice”, anunță Termoenergetica București.

Compania precizează că echipele Companiei Municipale Termoenergetica București sunt mobilizate în teren încă de la apariția avariei.

”Au fost deja montate pompe pentru evacuarea apei din galerie, iar lucrările de reparație sunt în desfășurare, cu scopul de a remedia cât mai rapid situația. Estimăm că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopții de luni spre marți, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic”, se arată în anunțul Termoenergetica.

