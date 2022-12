Ce încasări a avut Avatar 2 în primul weekend în cinematografe. Este unul dintre cele mai așteptate filme ale anului 2022

“Avatar: The Way of Water” a fost lansat oficial vineri, 16 decembrie, la 13 ani distanță de la primul film al seriei, devenit un clasic al cinematografiei.

Statisticile arată că Avatar 2 a înregistrat încasări considerabile în primul weekend, însă sub previziuni.

Filmul regizorului James Cameron a obţinut încasări de aproximativ 134 de milioane de dolari între vineri şi duminică, în cinematografele nord-americane, cu puţin sub previziunile experţilor, conform cifrelor provizorii publicate duminică de firma de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP.

La nivel mondial, filmul a obţinut alte 300 de milioane de dolari.

Cu 430 de milioane de dolari obţinuţi, “Avatar 2” realizează una dintre cele mai bune intrări în box-office de la pandemia de COVID-19.

Primul film Avatar a apărut în 2009 și are încasări de aproape trei miliarde de dolari.

Avatar 2 aduce din nou multe personaje jucate de Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang și alții. Revine și Sigourney Weaver într-un nou rol, iar în noua distribuție se află și Kate Winslet.

După ce personajul ei, dr. Grace, a murit în primul film, Sigourney Weaver revine în Kiri, fiica adolescentă adoptată de Jake (Worthington) și Neytiri (Saldana).

La un deceniu după lupta cu pământenii, lumea de pe Pandora este amenințată din nou cu distrugerea. Pe locuitori îi așteaptă o luptă grea cu extratereștri necunoscuți și nemiloși, în care Jake trebuie să riște totul, chiar și propria viață din noul trup.

Regizorul James Cameron a și filmat al treilea episod și a început producția la al patrulea. Acestea sunt programate pentru 2024 și 2026, iar al cincilea în 2028.

