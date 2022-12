Platforma pe care ar putea să apară Avatar 2 online. Primele impresii ale românilor: ”Așa ceva nu prea mai ai unde să vezi”

Avatar 2 a apărut în cinematografele din România vineri, 16 decembrie, la 13 ani distanță de la primul film, iar vestea bună pentru fani este că până în anul 2028 vor mai apărea trei episoade.

Avatar: Calea Apei (2022) regizat de James Cameron, vine cu trei mari obiective, și anume: să depăşească performanţa filmului precedent (cel mai profitabil lungmetraj din istoria box-office-ului mondial), să dezmintă "moartea" cinematografelor şi să contribuie la naşterea unei francize la fel de legendare precum "Star Wars".

În aceste condiții, nu a existat până acum nicio informare oficială cu privire la momentul în care filmul va fi disponibil online sau pe ce platformă va putea fi urmărit. Cu toate acestea, există presupuneri. Ținând cont că Avatar 1 este disponibil pe Disney+, fanii deja pariază că vor putea urmări și noul film pe această platformă în cursul anului 2023, sau că îl vor putea cumpăra de pe Prime Video, conform rollingstone.com.

Povestea Avatar continuă după 13 ani

Primul film Avatar a apărut în 2009 și are încasări de aproape trei miliarde de dolari.

Avatar 2 aduce din nou multe personaje jucate de Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang și alții. Revine și Sigourney Weaver într-un nou rol, iar în noua distribuție se află și Kate Winslet.

După ce personajul ei, dr. Grace, a murit în primul film, Sigourney Weaver revine în Kiri, fiica adolescentă adoptată de Jake (Worthington) și Neytiri (Saldana).

La un deceniu după lupta cu pământenii, lumea de pe Pandora este amenințată din nou cu distrugerea. Pe locuitori îi așteaptă o luptă grea cu extratereștri necunoscuți și nemiloși, în care Jake trebuie să riște totul, chiar și propria viață din noul trup.

Regizorul James Cameron a și filmat al treilea episod și a început producția la al patrulea. Acestea sunt programate pentru 2024 și 2026, iar al cincilea în 2028.

Primele impresii ale românilor care au văzut Avatar 2

Avanpremiera filmului Avatar 2 a avut loc în România în 15 decembrie, iar aproape toți românii care au văzut filmul deja au menționat, la unison, că efectele speciale sunt uimitoare.

”Am fost la Avatar aseară, în avanpremieră: imaginile și efectele speciale sunt uimitoare - așa ceva nu prea mai ai unde să vezi (decât parțial în alte rare filme unde s-au cheltuit sume comparabile); povestea... nu vă spun prea multe, decât că Ștrumfii albaștri se întâlnesc cu cei verzi și se luptă cu Gargamel & Azrael. Doar că vrăjitorul caută acum altceva pe planeta Pandora... surpriză!”, a scris artistul vizual Gabriel Marian pe Facebook.

”Am văzut AVATAR 2 - The Way of The Water și vă spun că este spectaculos!

Este cel puțin la nivelul primului film, care, în urmă cu 13 ani, a luat 3 premii OSCAR din 9 nominalizări.

James Cameron vine cu o nouă poveste uluitoare, în 2022.

Un spectacol, un regal a fost aseară, o poveste care te prinde și te ține țintuit la ecran, mai bine de 3 ore, cât durează. (...)

Impresionant, de-a dreptul - sunt câteva scene care dau efectul de amețeală, în această variantă 3D, simți că ești acolo, în poveste. Iar pelicula are o intrigă care te trece prin toate emoțiile. Sunt câteva clișee, dar per total, am rămas cu dorința de a-l revedea, în curând, așa mult mi-a plăcut”, a scris jurnalistul Rareș Năstase.

”Timp de peste trei ore filmul aruncă atât de multe lucruri spre tine, într-un ritm atât de intens, că e greu să menții o perspectivă critică. Acțiunea, povestea, animația, efectele, nu în ultimul rând filosofia și ideologia filmului contribuie la un spectacol copleșitor și emoționant, care abia îți lasă timp să respiri, darămite să te plictisești sau să-ți fugă gândul la altceva. (...)

Vei sta cu sufletul la gură de fiecare dată când personajele par că pierd sau își revin în luptă. Hollywood știe să facă asta”, prevede și o recenzie publicată de Vice.

