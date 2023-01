Anunțul făcut de regizorul James Camerun după uriașul succes Avatar 2: ”Ceea ce spun este că va fi bine”

Regizorul James Cameron a anunţat, într-un interviu, că va putea semna alte trei continuări din saga "Avatar".

Lansat la mijlocul lunii decembrie, filmul este deja al nouălea cel mai mare succes al tuturor timpurilor, cu încasări de peste 1,5 miliarde de dolari.

"Simt că, odată cu succesul pe care filmul îl are acum, probabil că va fi profitabil în următoarele zile. Aşa că nu voi putea să-l opresc. Va trebui să fac celelalte continuări", a declarat el, la "Who’s Talking to Chris Wallace?" de pe HBO Max.

"Ştiu ce voi face în următorii şase sau şapte ani. Ceea ce spun este că va fi bine. Vom vorbi în curând cu experţii Disney despre Avatar 3, care este deja filmat. Suntem chiar în post-producţie, iar Avatarul 4 şi 5 sunt deja scrise, iar o parte din 4 este filmată", a dezvăluit cineastul.

"Am început o franciză. Am început o saga care va fi povestită în mai multe filme", adaugă James Cameron. Regizorul a anunţat deja că a treia parte, programată pentru 2025, va explora un nou trib Na'avi de foc, "poporul cenuşei".

Luna trecută, James Cameron anunţase, în glumă, că "The Way of the Water" trebuie să adune cel puţin 2 miliarde de dolari la box office pentru a-şi acoperi costurile. Primul film "Avatar" a generat venituri de 2,9 miliarde de dolari, un record.

Acţiunea din "Avatar: The Way of Water" are loc la mai bine de un deceniu după evenimentele din primul film. Când colonelul Miles Quaritch se întoarce la Pandora, Jake Sully, soţia lui Neytiri şi cei patru copii ai lor sunt forţaţi să părăsească pădurea spre recife, unde locuiesc Metkayina, care îi primesc cu neîncredere.

