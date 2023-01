Filmul din cinematografe care generează venituri fabuloase, devenit al patrulea cel mai rentabil din istorie

Lungmetrajul lui James Cameron a continuat să domine box office-ul nord-american de weekend cu venituri mai mari de 15 milioane de dolari, potrivit estimărilor Exhibitor Relations, devenind al patrulea cel mai rentabil film din toate timpurile.

Avatar 2: The Way of Water este numărul 1 de şapte săptămâni, o performanţă care nu a fost egalată" de când regizorul a lansat primul "Avatar”" în 2009, a scris Exhibitor Relations pe Twitter.

Veniturile consistente din restul lumii - inclusiv 237 de milioane în China - au contribuit la propulsarea "The Way of the Water" pe locul al patrulea în lume cu 2,117 miliarde (neajustat pentru inflaţie) între cele mai rentabile filme din istorie.

Asta înseamnă că James Cameron semnează trei dintre cele patru filme cu cele mai mari încasări: "Avatar", "Titanic" şi "The Way of the Water". "Avengers: Endgame" de la studiourile Disney şi Marvel se află pe locul doi pe podium.

Continuarea foarte aşteptată a blockbusterului ştiinţifico-fantastic din 2009 are loc la mai mult de un deceniu de la evenimentele din primul film şi în mediu acvatic.

Pe locul doi în acest weekend s-a aflat "Puss in Boots: The Last Wish" cu încasări de 10,6 milioane de dolari. În acest film pentru copii din universul "Shrek", felina caută să-şi recapete cele nouă vieţi.

"A Man Called Otto" cu Tom Hanks se află pe trei, generând venituri de 6,8 milioane de dolari.

Thrillerul "M3GAN", povestea înficoşătoare a unei păpuşi-robot, este pe locul patru în top cu 6,4 milioane de dolari.

Pe locul cinci a debutat "Pathaan", un film indian de acţiune, care a strâns 5,9 milioane de dolari.

Top 10 este completat de: "Missing" (5,7 milioane de dolari), "Plane" (3,8 milioane de dolari), "Infinity Pool" (2,7 milioane de dolari), "Left Behind: Rise of the Antichrist" (2,3 milioane de dolari), "The Wandering Earth 2" (1,4 milioane de dolari).