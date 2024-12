Dr. Elena Terecoasă, medic primar neurolog la spitalul Universitar Bucureşti, a afirmat miercuri seară, 11 decembrie, că una dintre cele mai frecvente urgenţe neurologice este AVC-ul care apare chiar şi la vârste tinere.

Ea a subliniat că există un tratament care poate limita consecinţele acestei afecţiuni, însă este necesar ca pacientul să se prezinte de urgenţă la medicul neurolog, imediat după un episod de AVC.

”În Spitalul Universitar, ca urgenţe neurologice de departe cea mai frecventă afecţiune este Accidentul Vascular Cerebral, fie ischemic, fie hemoragic, prezent şi la vârstă tânără. Şi mai frecvent la vârstă tânără, faţă de cum se întâmpla acum câţiva ani”, a spus Elena Terecoasă, miercuri seară, la Medika TV.

Medicul a atras atenţia asupra numărului mic de centre de recuperare în România pentru pacienţii care au suferit AVC.

”Centrele de recuperare din România sunt infinit mai puţine decât necesarul de pacienţi existenţi. Lucrul ăsta face rău din toate punctele de vedere. Pacientul care suferă un AVC şi care are nevoie de recuperarea medicală, poate sta într-o secţie de neurologie un număr mic de zile. Ideal ar fi să stea cât mai puţin în spital. Din cauză că nu poate fi admis rapid într-un centru de recuperare, spitalizarea este prelungită, iar pentru familie este dificil să îl ajute”, a afirmat Elena Terecoasă.

De asemenea, ea a subliniat că un pacient care a avut AVC are un risc crescut să mai facă şi alte episoade de AVC, dar că această boală nu este ereditară.

”Pacientul care a avut un AVC are un risc crescut de recurenţă şi are un risc crescut de diferite alte afecţiuni cardiovasculare. Este esenţial ca un pacient care a suferit AVC să urmeze un tratament pentru a scădea riscul de a dezvolta un nou episod similar. Riscul niciodată nu va ajunge atât de scăzut ca la o persoană care nu a suferit niciodată un AVC. Dacă un pacient de 70-80 de ani suferă un AVC în condiţiile în care are hipertensiune arterială, diabet, fibrilaţie atrială incorect tratată, nu e de mirare că dezvolţi un AVC şi nu există un risc ca descendenţi direcţi să sufere aceeaşi patologie doar pentru că au moştenit-o. Sigur, dacă şi ei au diabet, hipertensiune arterială, sunt supuşi riscului de a avea AVC”, a declarat Elena Terecoasă.

În ceea ce piveşte tratamentul, este esenţial ca pacientul să se prezinte de urgenţă la medic.

”Există un tratament care poate limita consecinţele dezastruoase ale acestei afecţiuni, însă condiţia esenţială ca un pacient să primească acest tratament este să se prezinte foarte repede la spital, pentru că numai în primele ore, în primele 6 ore de la debutul unui AVC se poate interveni. Primul lucru care trebuie făcut este solicitarea cât mai rapidă a serviciilor de ambulanţă”, a adăugat Elena Terecoasă.

