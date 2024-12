Fanii sunt în delir. Cine e actorul care îl va juca pe Captain America în „Avengers” VIDEO

Chris Evans va îmbrăca din nou costumul supereroului Captain America în următoarea parte din saga Marvel, „Avengers: Doomsday”, informează revista de specialitate The Wrap.

Nu se ştie încă dacă personajul va avea un rol semnificativ în sequel sau doar o scurtă apariţie. Filmul, programat pentru lansare în mai 2026, ar putea prezenta din nou un multivers, scrie news.ro.

Robert Downey Jr., care l-a interpretat pe Iron Man timp de un deceniu, va juca şi el în film, dar într-un rol diferit de cel al lui Tony Stark. El îl va interpreta pe Doctor Doom, duşmanul de moarte al celor Patru Fantastici.

Fraţii Joe şi Anthony Russo, care au regizat „Avengers: Endgame”, au semnat pentru a regiza „Avengers: Doomsday” şi continuarea sa „Avengers: Secret Wars”, care urmează să fie lansată în mai 2027.

Chris Evans a făcut deja o revenire remarcabilă la Marvel vara trecută. Actorul a jucat în „Deadpool” şi „Wolverine” rolul lui Johnny Storm, un rol pe care l-a jucat într-o versiune anterioară a Fantastic Four în anii 2000.

Anunţul revenirii lui Chris Evans în rolul Captain America coincide cu lansarea, în februarie anul viitor, a filmului „Captain America: Brave New World”. Anthony Mackie, alias Sam Wilson, Şoimul, joacă rolul Căpitanului America.

Regizat de Julius Onah („The Cloverfield Paradox”), „Captain America: Brave New World” este continuarea seriei „Falcon and The Winter Soldier”.

