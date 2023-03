O femeie a lansat un apel pe internet sperând că-l va găsi pe tânărul cu care avut o aventură de-o noapte în Tenerife: „Vreau să știe că va fi tată!”

Sarah-Jayne Snow, o scoțiancă de 30 de ani, rezidentă în comitatul East Lothian, a lansat recent un apel pentru a-l găsi pe tatăl viitorului ei copil, după ce a rămas însărcinată în urma unei aventuri de o noapte petrecută pe o plajă din Tenerife (Spania).

Potrivit CanarianWeekly, Sarah-Jayne a mărturisit că era „foarte beată” și a avut „o aventură de o noapte” pe plaja Veronicas (o porțiune de plajă dedicată petrecerilor, cu baruri, cluburi, discoteci, restaurante, situată în centrul resortului „Playa de Las Americas” din Tenerife) cu un bărbat mai tânăr decât ea.

„Știu că avea 19 ani. Nu am schimbat numerele de telefon și nu-mi amintesc numele, tot ce îmi amintesc este că lucrează la centrul comercial Braehead din Glasgow”, a explicat Sarah-Jayne.

Tânăra a subliniat că experiența trăită a fost „consensuală între doi adulți beți” și că numerele de telefon nu ar fi fost schimbate în mod intenționat, deși totul s-a schimbat cu 180 de grade atunci când a aflat de statutul ei de viitoare mămică.

„Când am aflat că sunt însărcinată, am știut că trebuie să încerc să-l găsesc. Pot să am grijă de fiul meu singură, dar nu vreau ca el să simtă că nu știe cine este tatăl lui.

Tot ce vreau este ca el și familia sa să știe că va deveni tată, astfel încât, dacă vor dori să facă parte din viața copilului, vor putea face asta”, a explicat Sarah-Jayne.

Aventura de o noapte s-a petrecut pe 5 august, vara trecută, când tânăra se afla în vacanță la resortul „Playa de Las Americas” din sudul insulei Tenerife și l-a cunoscut pe viitorul tată al fiului ei într-o ieșire nocturnă.

