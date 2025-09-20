Cum a fost dat de gol un bărbat care avea o aventură cu soacra sa. Drama a ajuns subiect de film. „Cât de cruzi au fost acești doi oameni”

Aventura unui bărbat cu soacra sa a devenit virală în Indonezia și a ajuns și subiect de film.

De luni de zile, publicul de film din Indonezia vorbește despre un singur film: „Norma”, povestea unei căsnicii aparent fericite, distrusă de aventura ascunsă a soțului cu soacra sa.

Este genul de subiect menit să atragă fanii melodramelor. Însă ceea ce a transformat Norma într-o obsesie națională este faptul că se bazează pe o poveste reală, care a devenit virală.

În 2022, Norma Risma, o femeie din orașul Serang, insula Java (Indonezia), și-a expus public soțul și mama, dezvăluind aventura lor într-un videoclip pe TikTok. Povestea ei a strâns rapid milioane de vizualizări, a ajuns pe prima pagină a ziarelor și, în cele din urmă, i-a adus o ofertă de film care a cucerit Asia de Sud-Est, potrivit bbc.com.

Filmul Norma, lansat în cinematografele indoneziene în martie și pe Netflix în august, a devenit rapid unul dintre cele mai vizionate, nu doar în Indonezia, ci și în Malaezia și Singapore, unde există comunități mari de musulmani malaezi.

Ads

Succesul său se bazează pe o rețetă câștigătoare descoperită de cineaștii indonezieni: adaptarea scandalurilor virale din social media.

Până în iunie anul acesta, cel mai de succes film din toate timpurile în Indonezia a fost KKN di Desa Penari (2022), o poveste de groază despre bântuirea a șase studenți, inspirată de un fir popular de pe X (fostul Twitter). În 2023 a urmat Sewu Dino, un alt film horror adaptat după o poveste publicată pe același cont de X.

La fel de populare sunt și poveștile cu iz scandalos: Ipar Adalah Maut (2024), un film indonezian despre aventura dintre un bărbat și cumnata lui, a fost promovat ca o poveste adevărată adaptată după un videoclip TikTok. Serialul dramatic Layangan Putus (2022), despre o familie destrămată de un soț infidel, și-a găsit și el inspirația tot pe TikTok.

Astfel de subiecte sunt considerate extrem de tabu în Indonezia, unde adulterul este pedepsit cu închisoare. Noul cod penal al țării, care va intra în vigoare la nivel național anul viitor, interzice relațiile sexuale în afara căsătoriei – iar în cea mai conservatoare provincie, cuplurile sunt deja biciuite public pentru sex premarital.

Ads

Însă, în această cultură a conservatorismului religios, experții spun că există o curiozitate voyeuristă față de scandalurile de familie.

Cu ajutorul rețelelor sociale, povești care altădată rămâneau doar la nivel de bârfă de cartier ajung acum să devină conținut viral de tip „pelakor” – un termen de argou care desemnează „distrugătoarea de căsnicii” și un cuvânt-cheie des folosit în videoclipurile unde soțiile își confruntă amantele soților.

„Prin filmele despre aceste scandaluri, oamenilor li se oferă un spațiu în care pot arunca o privire în problemele familiale ale altora”, spune SM Gietty Tambunan, membră a Comitetului de Film al Consiliului de Arte din Jakarta, pentru BBC Indonesia.

„Mai ales din cauza acestei culturi conservatoare, oamenii devin și mai curioși.”

Gustul pentru scandal

Vero, o gospodină de 42 de ani din Jakarta, urmărește povestea Normei încă de când a devenit virală pe TikTok. Aceasta i-a stârnit „furie față de soț și față de mamă”, le-a spus ea jurnaliștilor de la BBC Indonesia.

Ads

„Când am aflat că această poveste va fi transpusă într-un film, am vrut să văd cât de cruzi au fost acești doi oameni cu Norma”, a spus ea.

La cinema, Vero a plâns la momentul culminant al filmului, când Norma s-a strecurat prin mulțimea adunată în fața casei pentru a-și găsi soțul și mama pe jumătate dezbrăcați în cameră.

Scenele tandre dintre soțul și mama Normei, în care aceștia rezistă inițial și apoi își acceptă relația romantică, i-au șocat, dar și captivat pe spectatori.

„Cu siguranță după filmări s-au simțit scârbiți”, a comentat un utilizator de TikTok la scena în care cei doi se sărută. În film, o prietenă care descoperă relația lor interzisă vomită atunci când îi prinde asupra faptului.

Doamna Gietty avertizează că aceste narațiuni au o tendință periculoasă: aceea de a da vina mai ales pe femei, și nu pe bărbații infideli. În disputele dintre soția legitimă și amanta clandestină, „bărbatul tinde să nu primească nicio pedeapsă”, spune ea.

Ceea ce face însă filmul Norma diferit este implicarea protagonistei reale în procesul creativ, explică scenarista Oka Aurora pentru BBC Indonesia. Ea este autoarea scenariilor și pentru Ipar Adalah Maut și Layangan Putus, alte două producții inspirate de povești devenite virale pe TikTok.

Ads

După discuții intense cu Norma despre sentimentele ei și trecutul mamei, „povestea de bază a rămas în mare parte fidelă realității”, spune Oka, deși adaugă că „au existat cu siguranță anumite părți dramatizate pentru a juca pe emoțiile publicului”.

„Acest film este și o modalitate prin care oamenii își eliberează emoțiile și se distrează. Astfel, când ies din cinema, rămân cu lucruri pe care le simt și despre care discută.”

Viața Normei

Astăzi, adevărata Norma lucrează ca muncitoare angajată printr-o firmă de externalizare, în orașul ei natal, Serang.

Mama ei, Rihanah, s-a întors acasă pentru a locui din nou cu familia, după ce a ispășit opt luni de închisoare pentru adulter. Rozy, fostul soț al Normei, a fost condamnat la nouă luni de detenție.

La o conferință de presă pentru film, în februarie, Norma a spus că a fost încurajată de mesajele primite de la alte victime ale infidelității.

„Când am trăit [această aventură], m-am întrebat: De ce sunt înșelată chiar de persoana cea mai apropiată mie? Oare doar eu trec prin asta? - Dar s-a dovedit că, atunci când am vorbit, foarte mulți oameni au trecut prin același lucru”, a spus Norma.

Ads

Oka, scenarista filmului, reia mesajul feminist din spatele producției. Acesta reprezintă, spune ea, „un mic pas pentru ca femeile să vorbească despre infidelitate și violența cu care se confruntă”.

Doamna Gietty afirmă că filme precum Norma, bazate pe povești reale despre probleme domestice, pot fi „un spațiu de împuternicire pentru femei” într-o societate patriarhală și le pot oferi „curajul de a vorbi”.

Norma a refuzat solicitările de interviu din partea BBC Indonesia, însă continuă să își împărtășească viața pe contul ei public de social media – unde primește susținere entuziastă din partea altor indonezieni.

Ads