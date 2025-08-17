Când fostul CEO al companiei Astronomer, Andy Byron, și șefa de la resurse umane au fost surprinși îmbrățișați pe un ecran uriaș în timpul unui concert, condamnarea morală a fost urmată de o întrebare colectivă: De ce și-ar risca familiile și carierele pentru o aventură?

Lisa Oake este terapeut de cuplu și a explicat din perspectiva sa care sunt motivul pentru care oamenii ajung în astfel de situații.

"Îmi petrec adesea zilele ascultând clienți care fie se gândesc la o astfel de situație, fie sunt deja implicați. Cei mai mulți nu sunt abuzatori, narcisici sau dependenți de sex care înșală în mod compulsiv. Sunt oameni buni: muncitori, amabili și dedicați atât carierelor, cât și familiilor lor.

Atunci, ce îi face pe unii — chiar și pe cei care jură că nu ar înșela niciodată — să treacă brusc linia și să riște totul pentru o aventură?

Oamenii sunt programați să caute aprobarea celor din jur, iar ca ființe sociale, supraviețuirea noastră depinde adesea de asta. Așa că „mergem cu valul”, ne reprimăm emoțiile pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Dar, asemenea unui arc care se încordează din ce în ce mai mult, în timp se poate produce o descărcare bruscă și violentă.

Iată cinci capcane psihologice surprinzător de frecvente care pot face pe cineva să riște totul pentru o aventură".

Ads

1. Întotdeauna „prea bun”

"Mulți dintre clienții mei care au avut aventuri extraconjugale s-au considerat mereu „buni”. Au ascultat de părinți, au învățat bine, au obținut un loc de muncă bine plătit, s-au căsătorit, au avut copii și au urmat la literă toate așteptările societății.

Pentru ei, dragostea și acceptarea în copilărie erau legate de performanță, iar la maturitate ajung fără o identitate clară. Când apare inevitabil senzația că „lipsește ceva”, unii caută să umple golul printr-o aventură."

2. Perfecționismul

"Nu e surprinzător că perfecționismul este o trăsătură pe care o regăsesc la aproape toți clienții mei de top. Dar perfecționismul este adesea un răspuns la traumă. Copiii crescuți în medii instabile sau cu afecțiune condiționată cred că, dacă fac totul perfect, vor fi în siguranță.

Cu timpul, se satură să mențină standarde imposibile pentru ei și cei din jur. Când apare ocazia unei aventuri, unii renunță brusc la a mai fi perfecți și merg în direcția opusă. Pentru ei, relația secretă poate părea o eliberare, un antidot la rigiditatea care le-a definit viața."

Ads

3. Granițe personale slabe

"Oamenii cu limite slabe au avut deseori părinți incapabili — din cauza dependenței, sărăciei, copleșirii sau imaturității — iar responsabilitatea stabilității emoționale a familiei a căzut pe umerii lor de copii.

Acești copii „parentificați” își dezvoltă valoarea prin anticiparea și satisfacerea nevoilor altora. În timp, apare resentimentul față de cei pe care îi „salvează”.

O aventură devine ușor de justificat: „Am dat totul pentru alții, acum fac ceva doar pentru mine.”"

4. O căsnicie abuzivă sau lipsită de afecțiune

"Așa cum subliniază celebra terapeută Esther Perel, victima unei aventuri nu este mereu victima relației.

Unii clienți au ajuns la aventuri după ani de abuz fizic, emoțional sau verbal. Relația secretă poate fi o gură de aer după decenii de tratament crud.

Poate fi și o formă subconștientă de represalii, o decizie de a „arunca totul în aer” pentru a se salva. Odată expusă aventura, nu mai există cale de întoarcere, iar „terenul ars” oferă șansa unui nou început."

Ads

5. O pierdere recentă

"Una dintre primele întrebări pe care le pun clienților care se gândesc la o aventură este dacă au pierdut recent pe cineva sau ceva important. Doliul este un catalizator, iar de multe ori moartea unui părinte declanșează reevaluarea relațiilor și a priorităților.

În această perioadă de vulnerabilitate, granițele devin mai fragile, iar cineva din afara căsniciei poate pătrunde mai ușor."

După aventură

"Laureatul Nobel Albert Schweitzer spunea: „În viața fiecăruia vine un moment când focul nostru interior se stinge. Atunci, este reaprins de întâlnirea cu o altă ființă umană.”*

Această senzație amețitoare de „trezire emoțională” îi face pe mulți să creadă că merită să riște totul pentru o aventură. Viziunea lor se restrânge până când întreaga viață, în afara relației secrete, devine lipsită de importanță. Abia retrospectiv reușesc să vadă lucrurile în adevărata lor dimensiune.

Ads

Pentru unele cupluri, o aventură accelerează sfârșitul unei căsnicii deja epuizate. Pentru altele, devine un catalizator al reflecției și al renegocierii relației, uneori întărind-o.

Din punct de vedere profesional însă, consecințele pot fi devastatoare și ireversibile.

A învăța să te aperi și să ceri ceea ce ai nevoie înainte de a ajunge la un punct de rupere emoțională este atât o superputere personală, cât și una profesională", a explicat aceasta într-un articol publicat de cnbc.com.

Ads