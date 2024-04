Femeile care au avut aventuri dezvăluie de ce au ales relații cu soții altora. "Nu am cunoscut-o niciodată pe soția lui"

O tânără de 21 de ani care a încheiat recent relația ei cu un bărbat căsătorit s-a adresat celor aflate într-o situație similară pentru a-și împărtăși povestea.

Femeia a împărtășit pe Reddit că aventura a făcut-o să se simtă 'puternică' pe moment, dar vinovăția și rușinea au început să se strecoare.

Multe au dezvăluit că au întreținut relații cu bărbați căsătoriți "pentru că puteau" - unele mărturisind că nu au nicio remușcare în legătură cu acest lucru.

Altele au atribuit situația faptului că erau "tinere și iresponsabile" și au căutat de atunci să-și ispășească faptele.

"Știam că este căsătorit, știam că este greșit"

O femeie a împărtășit cum a "căzut accidental" într-o aventură cu șeful ei.

"Abia începusem un nou job și am ajuns să mă îndrăgostesc de șeful meu căsătorit. Știam că era greșit și am încercat să păstrez distanța, dar am avut o mulțime de călătorii de afaceri împreună, care au rezultat în mult timp petrecut unul cu celălalt.

Eram într-un loc foarte întunecat. Viața mea amoroasă era deprimantă, mă simțeam respinsă, am luat în greutate, iar stima mea de sine a scăzut. Dar aveam acest tip atrăgător, de succes la muncă, care îmi spunea că sunt inteligentă, frumoasă și că orice tip care nu era interesat de mine era un idiot.

Oricând eram cu el, mă simțeam în sfârșit din nou în viață și păream să avem o chimie magnetică. El, de asemenea, a recunoscut că simțea la fel pentru mine. Am încercat să nu facem nimic, dar după un an de tensiune, în cele din urmă am ajuns să ne implicăm.

Știam că este căsătorit, știam că este greșit. Nu am cunoscut-o niciodată pe soția lui, dar credeam că trebuie să fie o persoană mult mai bună decât eram eu. Colegii mei o întâlniseră și știam că era frumoasă, în formă și părea foarte amabilă."

O alta a dezvăluit că a devenit dependentă de "ascunderea" secretului, scrie Dailymail.com.

"Nu sunt mândră că sunt cealaltă femeie, dar am crezut că sunt cea mai tare femeie de pe planetă. Își petrecea fiecare al doilea weekend cu mine, iar în săptămâna pe lună când călătorea pentru serviciu, de fapt, venea la mine.

Am fost cu el în excursia lui de burlăcie, am fost cu el ziua de după nunta lor. Credeam că el este singura persoană care mă va iubi și ea este doar mai prezentabilă, așa că 'bineînțeles' că a trebuit să se căsătorească cu ea. Ascultam fiecare minciună pe care mi-o spunea.

De ziua mea de naștere, când am împlinit 23 de ani, el era cu mine în loc să fie la absolvirea ei. Am auzit mesajul vocal pe care i l-a lăsat până și astăzi, aproape 13 ani mai târziu, încă îi aud plânsul. Am știut în acel moment că nu mai poate continua, și am pus capăt."